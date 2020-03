Yadhira Carrillo offre une aide financière à Leticia Calderón

Il semble que l’actrice souhaite faire la paix avec l’ex-partenaire et mère de deux des enfants de son mari, Yadhira Carrillo, a déclaré qu ‘”elle sait que je suis ici, bien sûr, pour ce dont elle a besoin, ce dont elle a besoin”. Leticia Calderón. Auparavant, les actrices ont été confrontées à une guerre de déclarations

Les actrices mexicaines Yadhira Carrillo et Leticia Calderón continuent d’entendre les déclarations de l’autre à travers les médias, et malgré le fait qu’au cours des dernières semaines, les deux ont mené une guerre de déclarations, maintenant tout semble indiquer que l’épouse actuelle de la L’avocate Juan Collado souhaite faire la paix avec l’ex-partenaire et mère de deux des enfants de son mari.

Et c’est qu’après que l’actrice Leticia Calderón a déclaré qu’elle vendrait l’appartement qu’elle a à Acapulco pour pouvoir payer les frais de scolarité de ses enfants Luciano et Carlo parce que Collado continue en prison et n’a pas pu prendre en charge ces dépenses, c’est que le L’actrice Yadhira Carrillo a décidé de tourner cette histoire autour et par les mêmes moyens exprimés comme suit:

«Elle sait que je suis ici, bien sûr, pour ce dont elle a besoin, ce dont elle a besoin. Je l’ai dit dès le premier jour qu’ils m’ont demandé il y a des années, je le répète maintenant, rien n’a changé. Tout ce dont elle a besoin, je suis ici, pour ce dont elle a toujours besoin, elle et les enfants. Ils ont ma maison, mon cœur, mon aide, ma société, tout. »

De la même manière, il convient de noter qu’avant ces déclarations, Yadhira Carrillo avait déjà exprimé son souhait de soutenir Leticia Calderón, comme indiqué précédemment:

«Chaque fois que je la vois, je la serre dans mes bras. Je dis: «Comment ça va? Vos enfants sont beaux, vous êtes une belle maman, je vous admire, je vous félicite, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez compter sur nous. Toujours, ma maison est ta maison, tu comptes sur moi. Je l’ai fait plusieurs fois et je continuerai de le faire toute ma vie parce que c’est moi. »

Jusqu’à ce moment, l’actrice Leticia Calderón est restée silencieuse et n’a pas répondu à cette déclaration, mais il convient de rappeler qu’à d’autres occasions, elle a été interrogée par l’aide offerte par l’épouse actuelle de son ex-femme, Leticia Calderón a nié que Yadhira Carrillo lui offre directement de l’aide (avec des informations d’Agencia México).

