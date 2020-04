Yahir, chanteur et acteur, pleure pour une mort inattendue

Le chanteur et acteur mexicain surprend avec des nouvelles sur Instagram Yahir pleure une mort inattendue Son chien “Tonka” est décédé à l’âge de 13 ans

Le chanteur et acteur mexicain Yahir, devenu célèbre après avoir participé à l’émission de téléréalité “La Academia”, pleure sa mort inattendue: son chien “Tonka” est décédé à l’âge de 13 ans.

À travers son compte Instagram officiel, Yahir a écrit le message suivant pour accompagner sa publication, qui se compose d’une série de 8 photographies montrant le chanteur et acteur mexicain avec son animal de compagnie et d’autres images de son fils, Tristán .

«Un morceau de moi est parti aujourd’hui. Il ne pouvait plus après 3 ans. Il me manquera un menton … Chaque jour. Mon Tonka ».

Yahir en deuil. Avec plus de 30 000 «likes» à ce jour, parmi eux, l’hôte Martha Carrillo, Mía Rubín Legarreta, fille d’Erick Rubín et Andrea Legarreta, ainsi que l’actrice Angélica Vale, qui a été fortement critiquée pour avoir demandé des dons En raison du coronavirus de ses amis à Broadway, ce message a généré de nombreux commentaires de soutien pour Yahir, qui n’a pas le meilleur temps après la mort de “Tonka”.

Célèbre comme l’acteur Jesús Zavala, qui s’est distingué dans son rôle d’Hugo Sánchez dans la série Netflix, Club de Cuervos, a été l’un des premiers à s’exprimer: «Un abrazo, chiquitín, te quiero», ainsi que José Luis Roma, membre de la duo musical «Río Roma»: «Bravo, mon frère !!! Hug ‘.

Yahir, qui faisait partie de la comédie musicale “Aujourd’hui, je ne peux pas me lever” et qui est suspendu par la pandémie de coronavirus, a continué de recevoir de nombreux messages d’encouragement.

Yahir en deuil. Latin Lover, exluchador et qui avait une petite participation dans le film “Roma” d’Alfonso Cuarón, a exprimé sa solidarité avec le chanteur et acteur mexicain: “Je te comprends, mon frère.”

Pour sa part, son ex-partenaire de “La Academia”, le chanteur et acteur Raúl Sandoval, lui a dit: “Câlin, ami !!!”, comme le musicien Alex Soto: “Gros câlin, ami!”.

Une autre “ex-universitaire”, Erika Alcocer, a envoyé le message suivant à Yahir: “Que Tonkita a distribué de l’amour à beaucoup … et il m’a touché … Je vous envoie beaucoup de lumière et à ceux qui ont vécu avec lui, je vous envoie un câlin.”

Le journaliste et animateur Mauricio Mancera s’est exprimé ainsi: “Hug my Yahir !!!”, ainsi que le chanteur d’opéra, Arturo Chacón: “Je suis vraiment désolé, mon compa. Un câlin”.

Les adeptes du chanteur et acteur mexicain ne pouvaient ignorer cette nouvelle et ont exprimé leur soutien via son compte Instagram officiel.

«Gros câlin au ciel… Comment puis-je oublier ces jours où j’étais mon invité d’honneur. A bientôt, Tonka … dis bonjour à Doña Bruna “,” Je suis vraiment désolé, ces chiens font partie de notre vie et je sais ce que c’est que de vivre en deuil. Réjouis-toi, Yahir, un câlin ».

Plusieurs admirateurs de Yahir ont été émus après avoir vu cette publication: “Toute une vie, je suis tellement désolé, ce n’est pas facile, mais restez avec l’amour que vous lui avez donné et il vous a donné”, “Je suis vraiment désolé, c’est très douloureux de devoir Dites-leur au revoir, nous ne pourrons jamais leur donner autant qu’ils nous donnent ».

