Yalitza Aparicio refait surface une photo avec sa sœur où elles s’appellent des bonnes

L’actrice mexicaine partage une photo sur son compte Instagram officiel Yalitza Aparicio est accompagnée de sa sœur, Luna Edith Aparicio “Il y a environ 3 ans … nous soutenant toujours chère sœur @lunaedithaparicio”

L’actrice mexicaine Yalitza Aparicio, qui a eu une participation exceptionnelle au film «Roma» d’Alfonso Cuarón, a partagé une photo sur son compte Instagram officiel, où elle apparaît accompagnée de sa sœur, Luna Edith Aparicio, qui se distingue par une excellente voix pour la chanson

Dans l’image, Yalitza Aparicio écrit le message suivant: “Il y a environ 3 ans … nous soutenant toujours chère sœur @lunaedithaparicio”.

Les commentaires de soutien à la fois à Yalitza et à Luna Edith n’ont pas attendu, bien que certains utilisateurs les aient offensés en les traitant de “domestiques” de manière péjorative.

«Je les vois sur ces photos et je veux embaucher une femme de chambre», à laquelle plusieurs partisans de Yalitza Aparicio l’ont défendue: «Ça sent jaloux que quelqu’un ait triomphé davantage, gagne plus d’argent et soit plus admiré que vous (vous répondrez ce commentaire avec une blague raciste sur sa couleur de peau ou son apparence elle-même) net que tu es MECO ».

Un autre utilisateur a défendu Yalitza Aparicio et sa sœur, Luna Edith Aparicio, de la même manière: “Et rappelez-vous qu’elle en a plus que vous et que vous manquez #aquinoseaceptaracismo”, “Si vous ne la tolérez pas, achetez des lunettes noires #unenvidiosmas”.

D’un autre côté, un autre internaute a porté plainte auprès de l’actrice mexicaine qui incarnait le personnage de Cléo dans «Roma»: «Vous avez déjà oublié d’où vous venez de Yalitza, au lieu d’aider vos gens d’où vous venez et de les aider Enfants, publiez des articles à ce sujet, n’oubliez pas où ils sont. »

Quelqu’un d’autre a rappelé à Yalitza Aparicio qu’à l’origine elle n’allait pas faire le casting de “Rome”: “Merci à votre sœur, vous êtes ici, parce que c’est votre sœur qui allait auditionner pour le film Rome”.

Le même utilisateur qui l’a attaquée en faisant référence au fait qu’ils lui ont donné “le désir d’embaucher une femme de chambre”, a voulu continuer à faire polémique, bien qu’aucun internaute ne veuille tomber dans son jeu: “Pour quoi utilisez-vous les filtres Yalitza? Qu’est-ce que vous n’acceptez pas avec votre couleur de peau noire?

Bien que la plupart des réactions soient positives pour cette image que Yalitza Aparicio partage avec sa sœur, Luna Edith Aparicio, il y a ceux qui attaquent les internautes eux-mêmes: “Non maman … ni qu’elle était la reine, pas maman …”.

Voir ce post sur Instagram

#Repost @unesco_es (@get_repost) ・ ・ ・ “À plusieurs reprises, nous avons été amenés à croire que nous n’avions rien à apporter, mais ce n’est pas le cas. Toutes les deux semaines, une langue indigène est perdue dans le monde et nos ancêtres sont jugés par ne pas transmettre leur sagesse, leur culture et leur langue autochtone face à une société qui discrimine et réprime les langues autochtones Beaucoup de nos parents choisissent de ne pas les transmettre à leurs enfants, car parler une langue autochtone est une raison d’exclusion, cependant, ces parents ils ne recherchent que le meilleur pour nous ou ce qu’ils ont été amenés à croire que c’était mieux, mais il ne s’agit pas de les juger ou de les déclarer coupables mais de trouver une solution pour préserver et transmettre cette belle lignée qui va au-delà de leur richesse linguistique car nos langues peuvent apporter des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux qui affectent notre environnement aujourd’hui. Pour arriver là où nous sommes, il n’était pas nécessaire de nier qui nous sommes. r au reste du pays et du monde avec notre fierté que nous ressentons pour notre identité. Nous sommes fiers de notre couleur de peau, de notre origine, de nos valeurs, de nos traditions, de notre langue, de nos capacités, de nous. » Extrait du discours de @ yalitzaapariciomtz traduit en Mixtec par Aracely Torres. Photo📸: © ️ @ unesco.mx. . . . . . #UNESCO #YalitzaAparicio # Peuples autochtones # Nous sommes autochtones #Langues autochtones #Décade # iYil2019 #PatrimonioMundial #Cultura #Fiesta # México #Patrimonio

Un post partagé par Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz) le 28 février 2020 à 9h10 PST

Un Équatorien n’a pas voulu rester les bras croisés et a exprimé son sentiment: «Je partage avec tout le monde, beau sans maquillage et beau à l’intérieur. S’ils vous critiquent c’est envieux les pseudo divas les visages lavés sont moches. Profitez de votre moment, un excellent moment pour vous, un câlin d’Equateur ».

Quelqu’un d’autre avait une mémoire très spéciale, mais jusqu’à présent, il n’a pas eu de réponse: «Bonjour Yalitza, salutations !!! Je t’ai rencontré chez mes parents un jour de Rosca de Reyes qui voyageait avec mon cousin Arturo et c’était comme il y a des années, tu te souviens?