Yalitza Aparicio sœur fait l’impensable et enseigne en classe

Luna Edith Aparicio surprend avec une série de photographies La sœur de Yalitza Aparicio enseigne en classe au milieu d’une construction “Tous les emplois en valent la peine”, dit-elle sur son compte Instagram

Récemment, la sœur de l’actrice mexicaine Yalitza Aparicio a surpris ses followers en publiant une série de photographies sur son compte Instagram où elle fait l’impensable et donne des cours au milieu d’une construction.

Luna Edith Aparicio écrit ce qui suit pour accompagner cette publication, qui compte à ce jour plus de 500 «J’aime»: «Toutes les œuvres en valent la peine. Je partage avec vous l’un de mes passe-temps bien-aimés, comme le dit mon peuple, travaillant du lever au coucher du soleil; C’est aussi beau que quand je suis chanteur, ingénieur industriel, artisan, etc. »

J'aime me sentir jolie, soignée, parfumée, mais j'aime aussi me tacher les mains de saleté, de ciment, d'huile, de nourriture, etc. tant que c'est un travail honnête. Il ne s'agit pas de se sentir plus qu'un homme, il s'agit de l'aider, en équipe. Merci au maître maçon et ami Isidro qui m'a aujourd'hui beaucoup appris sur ce beau métier et si ma force le permet, je continuerai à le faire.

La sœur de Yalitza Aparicio poursuit: “J’aime me sentir jolie, soignée, parfumée, mais j’aime aussi me tacher les mains de saleté, de ciment, d’huile, de nourriture, etc., tant que c’est un travail honnête.”

Enfin, Luna Edith Aparicio déclare: «Il ne s’agit pas de se sentir plus qu’un homme, c’est de l’aider, en équipe. Merci au maître maçon et ami Isidro qui m’a beaucoup appris sur ce beau travail aujourd’hui, et si ma force le permet, je continuerai à le faire.

Les réactions à cette série de photographies, et surtout au texte que la jeune femme a écrit pour l’accompagner, ont été immédiates: “Que Dieu vous bénisse”, “Vous êtes incroyable”, “Wow, vous êtes une excellente femme. Que Dieu vous bénisse »,« Wow, et si c’est vous, mon ami? »,« La définition parfaite d’une FEMME ».

Un utilisateur est allé plus loin et a fait une proposition à la sœur de Yalitza Aparicio: «Hé, je peux divorcer. Excellent, mon respect pour vous et mon admiration ”.

À la plupart des personnes qui ont écrit leurs commentaires, Luna Edith Aparicio a gentiment répondu, les remerciant pour leurs paroles et leur adressant leurs salutations:

“Je t’aime pour ta simplicité et ton originalité. Salutations de Californie, que Dieu vous bénisse toujours “,” Vrai, précieux, vous savez “,” Órale, quelle précieuse femme vous êtes, peu comme vous, je vous admire “,” Vraiment, quelle fierté d’être une grande travailleuse et votre simplicité vous caractérise, vous êtes une fierté unique, félicitations ».

Les félicitations semblaient sans fin: “Voici mon cher ami @lunaedithapariciomtz, tout travail est digne et apprécié, et vous avez de nombreuses qualités pour effectuer différents types de travail, ma jolie amie.”

Un adepte a fait une confession révélatrice à la sœur de Yalitza Aparicio: «C’est comme ça que je suis aussi, il faut entrer dans tout ce qui vient, quel que soit le travail, tant qu’il est digne !!! Je n’ai pas peur !!! Et aussi sentir jolie faire tout ce qu’il faut !!! Peu importe que vous vous maquilliez ou non !!! ».

Il ne manquait pas de qui a raté le protagoniste du film “Rome”: “Est-ce que ta maison? Et Yali? Cela n’a pas été vu “,” Vous et votre sœur êtes admirables “.

“Wow, à part de jolies, très travailleuses, salutations”, “A quel point vous êtes talentueux, et s’il est bon de savoir un peu tout. Félicitations, belle »,« Tu es une guerrière complète »,« Fais attention et elle tombe »,« J’aime ta façon simple d’être, je t’admire ». «Le mieux est de faire ce qui nous rend heureux, nous détend. Il nous apprend et nous surprend ».