YoMeQuedoEnCasa et j’aime la science | L’avenir

Tout le monde regarde la science ces jours-ci car elle contrôlera le coronavirus, mais le monde scientifique et technologique offre également d’innombrables possibilités pour profiter, apprendre et naviguer pendant que vous ne pouvez pas quitter la maison.

Idées amusantes et instructives à voir, à entendre et à pratiquer pour les enfants, les adolescents et les adultes. Ce sont certains.

– Astronaute Lili: Le vulgarisateur @AstronautaLili propose de transformer notre maison en vaisseau spatial pour se rendre sur Mars. Pendant la durée de l’accouchement, faites une nouvelle livraison tous les jours avec une formation pour les “astronautes”, l’artisanat, l’étude de l’univers et des expériences. https://www.youtube.com/watch?v=TjFnldyoyTo&feature=youtu.be

– IS4K. L’Institut national de la cybersécurité (Incibe) revisite les jeux de société de toute une vie pour apprendre à utiliser Internet en toute sécurité avec des propositions telles que “L’oie de la cyberintimidation”, la mosaïque “Sur Internet avec respect” ou “La cybersécurité cybersécurité ” https://www.is4k.es/blog/juegos-actividades-familias.

– Alma Kids. Le site Web dédié aux enfants de l’Observatoire d’Alma au Chili regorge de contenus éducatifs tels que la série “L’univers en nous”, mettant en vedette des enfants et des dessins colorés, pour expliquer les concepts de base de l’astronomie et de l’univers. Également avec traduction en langue des signes. http://kids.alma.cl/es/

– Vendredi des sciences. La version Web en espagnol de la radio américaine vétéran comprend des expériences simples, de la création de messages secrets avec des guimauves à la fabrication de peinture féculente 3D. Ils peuvent également se faire en anglais. http://www.sciencefriday.com/series/aha-en-espanol/- ESA Kids. L’Agence spatiale européenne (ESA) a son propre site Web pour enfants où l’étranger Paxi les attend pour les guider à travers du contenu multimédia, de l’artisanat, des loisirs, des concours et découvrir le jour où Paxi a visité, en personne, la Station spatiale internationale. https://www.esa.int/kids/es/Home

– Lluis Montoliu: le biologiste Lluis Montoliu profite du confinement pour télécharger le contenu éducatif créé par lui sur son Twitter (@LluisMontoliu) et YouTube. Par exemple, expliquez avec des pièces Tente (le Lego des enfants espagnols d’autrefois) comment le coronavirus est diagnostiqué avec la technique RT-PCR – Nubalo AR: Il suffit d’avoir un ordinateur et un mobile pour pouvoir explorer le Cosmos avec la réalité augmentée avec ce projet de www.salaverlasestrellas.com

– Science Truck: un projet de la Fondation espagnole pour la science et la technologie mettant en vedette certains des youtubers scientifiques les plus suivis en espagnol, de la fracture quantique au chat ou à la date de Schrödinger ou Date un volg. Enregistré dans des instituts avec la participation d’étudiants. https://www.youtube.com/channel/UCuiYyX4bmulGVFxplZoFMbA

– FameLab. Un concours pour promouvoir la diffusion scientifique à travers des monologues amusants mettant en vedette des chercheurs. Vous pouvez voir tous les participants du concours en Espagne depuis 2013. https://www.famelab.es/- Ted Talks. La plateforme de diffusion qui partage des conférences, d’une durée maximale de 20 minutes, sur toutes sortes de sujets: science, politique, environnement, commerce, communication et plus. Enseigné par des experts de classe mondiale. Il a un site Web uniquement en espagnol https://www.ted.com/about/programs-initiatives/ted-en-espanol et dans la partie originale des pourparlers sont sous-titrés et transcrits en plusieurs langues. https://www.ted.com/. EFEfuturo