Yulimar Rojas gagne avec sa meilleure marque indoor (15,03), record sud-américain | Réseaux sociaux sportifs

La Vénézuélienne Yulimar Rojas, championne du monde de double triple saut en extérieur et en piste, a commencé sa saison par un triomphe au meeting de Metz avec 15,03 mètres, la meilleure marque de sa carrière en salle qui est aussi un record sud-américain .

L’athlète basé à Guadalajara et l’élève d’Iván Pedroso a commencé avec un nul, puis est parti jusqu’à 14,94 et 14,91, mais après deux autres sauts nuls, il a obtenu ce 15,03 qui le place en tête de la liste des parcours mondiaux. et qu’il s’agit d’un début plus qu’espérant pour une campagne qui sera le point culminant des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.