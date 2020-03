Yummy Snack prépare de délicieux arrangements de fruits à Atlanta

La Mexicaine Nadia de la Rosa Reyes est responsable d’une invasion de saveurs naturelles.Yummy Snacks a réussi à se livrer au palais exigeant des Hispaniques, des Américains et des Asiatiques avec des plats à base de fruits. La société latine a sept ans des convives surprenants aux saveurs inégalées

La Mexicaine Nadia de la Rosa Reyes est responsable d’une invasion de saveurs naturelles qui est arrivée à Atlanta pour y rester; il s’agit de Collation délicieuse et arrangements de fruits, qui est devenue une entreprise prospère aux États-Unis.

Nadia de la Rosa Reyes a expliqué à Mundo Hispánico comment Collation délicieuse il a réussi à devenir accro au palais exigeant des Hispaniques, des Américains et des Asiatiques en si peu de temps à Atlanta, après avoir quitté impacté avec son spectaculaire arrangements de fruits aux habitants de Houston et de Californie.

Les arrangements de fruits L’épicerie est conçue pour des occasions spéciales telles que la Saint-Valentin, les anniversaires ou les anniversaires, mais Collation délicieuse La perspective a changé, maintenant les familles découvrent ce semis en tant que client pain pour le thé de l’après-midi.

La nouvelle entrepreneure latine, Nadia de la Rosa Reyes, a déclaré qu’en si peu de temps Délicieuses collations et arrangements de fruits Il a gagné l’admiration de ses clients.

«Il n’a fallu qu’un an et demi pour dire aujourd’hui que nous avons fait assez quand nous avons décidé de parier Délicieuses collations et arrangements de fruits à Atlanta », a déclaré la jeune Nadia de la Rosa Reyes très fière, lors des dîners.

Collations délicieuses C’est le seul magasin à Atlanta qui prépare ces collations à base de fruits pendant environ sept ans, conformément aux caprices de la communauté en général.

Photo / Capture MH

«Je me souviens qu’au début Collations délicieuses il a offert à ses clients d’Atlanta un arrangement de fraises avec des chocolats, quelque chose de différent pour les habitants, une tradition culinaire issue des racines profondes de Tamaulipas, au Mexique », a déclaré l’Hispanique.

Nadia de la Rosa Reyes a clairement indiqué que le succès qu’elle a connu Collations délicieuses Il est imprégné de la variété des saveurs et que beaucoup de gens n’avaient pas goûté aux arrangements de fruits.

La famille vient Collations délicieuses et ils sont surpris parce que leur saveur est unique et différente.

Les sept années d’expérience qu’il a acquises Délicieuse collation, Cela donne à Nadia de la Rosa Reyes le pouvoir de révéler les arrangements de fruits les plus demandés par les gens.

Les collations aux fruits les plus préparées dans le secteur gastronomique, selon l’entrepreneur mexicain, sont le Pepi Mango, l’eau de neige au citron et le piment, en plus ils ajoutent des micheladas de différentes saveurs telles que les crevettes et la viande séchée.

Un autre des desserts les plus demandés met en évidence la populaire pastèque folle, un énorme arrangement de fruits familial chargé d’une variété de saveurs et de vitamines.

Photo / Capture MH

Vous voulez sûrement déjà en faire partie!

À propos de MundoHispanico.com – Site Web d’actualités et d’informations en espagnol.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques en espagnol aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu dans le sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations espagnols aux États-Unis.

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes de marketing optimisées, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latino et Mundo Fan, qui fournissent à notre public Contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

Mundo Hispánico compte 8 millions de followers sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière minute et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, YouTube et Twitter.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

Mundo Hispánico engage 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des actualités et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.