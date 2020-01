Yuyito González a rappelé sa relation avec Guillermo Coppola, à l’âge d’or de Diego Maradona: «Plusieurs fois, j’étais seul»

Amalia Yuyito Gonzalez a radicalement changé sa vie il y a quelques années. Elle est passée de l’une des actrices les plus médiatisées, la couverture des principaux magazines de l’émission, à devenir une femme aux intérêts mystiques et spirituels, qui prêche sa croyance dans les discours qu’elle donne lors de congrès ou de séminaires.

Visite vendredi dernier pour le programme Qui veut être millionnaire?, Dirigé par Santiago del Moro à Telefe, il a gagné 300 mille pesos et a déclaré qu’il n’était pas en couple: «Je suis amoureux de la vie. Plusieurs fois, je dis aux gens qui n’ont pas de partenaire de commencer à tomber amoureux d’eux. Je suis amoureux de moi, dans le bon sens du terme, à s’aimer, à se valoriser. Cela s’apprend avec la vie, au fil des ans. »

Le chauffeur a déclaré que “depuis de nombreuses années, je n’avais pas assez conscience de nous en tant que personnes, de notre corps, de nos capacités, et on le vit par inertie”. Et conseillé: «Il faut profiter du temps et de la vie. Les relations sont deux, mais on peut être amoureux de beaucoup de choses dans la vie. »

Yuyito était un couple dans les années 80 avec Guillermo Coppola. Ils se sont séparés trois mois après être devenus parents de Barbara. Selon l’histoire de l’ex-mannequin, elle l’accompagnait partout quand il travaillait comme manager de Diego Maradona, à l’âge d’or de Ten: «J’ai beaucoup voyagé avec Guillermo à l’époque de Diego. C’était très étrange car je venais de mon quartier de Caballito avec une famille où nous n’avons presque pas passé l’été. Et j’ai trouvé un nouveau monde. ” Il a noté qu’au cours de cette étape “Plusieurs fois, j’étais seul”, car c’était un monde “très masculin”: “Ils conduisaient tout seuls, j’étais avec Claudia (Villafañe) ou avec d’autres épouses de joueurs ou de journalistes. » En ce sens, il a ajouté: “Ce sont des moments où nous avons beaucoup voyagé vers et depuis l’Argentine.”

Quant à l’argent gagné dans le cadre du programme, il a déclaré vouloir le donner à une entreprise: «J’ai un esprit d’entreprise, je ne veux pas dépenser. Au fil des ans, j’ai retiré le concept de consommation. Il faut savoir gérer” Et il a dit qu’il aimerait également consacrer une partie de l’argent à une entreprise d’édition, et il a été surpris de dire que “Je suis sur le point d’obtenir un livre.”

Yuyito a été présenté comme “une personne de foi” et a déclaré: “Je n’ai pas de caballas mais j’essaie beaucoup de travailler ma tête, de me faire confiance. J’ai toujours été une fille avec une sensibilité spirituelle exacerbée, d’avoir foi en Dieu et en Jésus. Je le pensais, mais je ne l’ai pas exprimé directement pendant de nombreuses années, je ne l’ai pas vécu. » Puis il a dit: “Je suis chrétien. Le seul qui demande tout est à Dieu, je crois au Saint-Esprit, et je sais que cela m’aide à vivre.”

L’actrice a enfin souligné que “je suis entrée dans l’environnement en rêvant de télévision”, après avoir parlé du programme qu’elle dirige actuellement, Les femmes qui changent leur monde (Cablevision Flow), dans une vraie tournure dans sa carrière artistique.