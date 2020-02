Zidane: “Ils veulent que nous ayons un problème avec Bale, mais nous ne l’avons pas” | Sports

Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a évalué positivement la contribution du Gallois Gareth Bale à son retour à la propriété, a admis qu’il était “un peu physiquement court” mais a exclu qu’il ait un problème avec lui.

“C’est un joueur important et il l’a montré. Il n’a pas joué les derniers matchs mais il a fait quelques minutes offensivement et défensivement. Il a tout donné. Le problème est qu’ils veulent que nous ayons un problème avec Gareth mais nous ne l’avons pas. Il y a beaucoup de joueurs , ce n’est pas facile de gérer tout ça. Il est joueur et continuera à jouer comme les autres “, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.