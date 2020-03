Zones du nord-ouest de la Syrie, inhabitables à cause des combats (rapport)

Les combats dans le nord-ouest de la Syrie ont rendu de vastes zones de la région d’Idlib inhabitables pour les civils, déplacés en masse dans un secteur de plus en plus restreint et vivant dans des conditions catastrophiques, selon un rapport publié mercredi.

Le centre de recherche de l’Initiative humanitaire de Harvard (HII) a analysé des images satellites des villes et des camps de la province d’Idlib, où le régime syrien a mené une offensive majeure depuis décembre.

“Dans les zones examinées, les chercheurs ont estimé qu’environ un tiers des bâtiments avaient été considérablement endommagés ou détruits”, selon un communiqué qui accompagne le rapport rédigé par HII, le centre de l’Université américaine de Harvard, avec les oénégés. les enfants et la vision du monde.

“Après que la majorité des habitants de ces zones ont fui avant ou pendant l’offensive, la destruction des maisons et des infrastructures vitales rendra presque impossible le retour des familles dans un avenir proche”, indique le rapport.

Les images satellites analysées dans le rapport montrent également des camps de personnes déplacées dans ce qui était autrefois des champs agricoles, ainsi que des villes et des villages détruits.

Le régime de Damas, avec l’aide de frappes aériennes russes, et ses alliés ont conquis de vastes zones de territoire depuis décembre, provoquant l’un des déplacements de civils les plus importants depuis le début de la guerre en 2011.

En raison des bombardements presque quotidiens d’écoles et d’hôpitaux, des civils ont quitté les villes vers des régions plus au nord, à la frontière de la Turquie, où vivent trois millions de personnes, dont un tiers ont récemment été déplacées.

La partie de la région d’Idlib, le dernier fief insurgé, toujours contrôlé par les rebelles, avec le soutien d’Ankara, et les djihadistes ne couvre que l’équivalent de la surface de Majorque.

“Dans le meilleur des cas, qui est un cessez-le-feu immédiat, il faudrait des mois, voire des années, pour reconstruire les infrastructures civiles détruites d’abord, puis rétablir la confiance dans ces communautés pour rentrer chez elles”, explique Joelle Bassoul, porte-parole de Save Les enfants

Dans un autre rapport publié lundi, la Commission internationale d’enquête sur la Syrie (COI) des Nations Unies a estimé que le régime visait délibérément des infrastructures civiles pour fuir la population et faciliter une reconquête.

“Les attaques des forces progouvernementales ont visé des infrastructures civiles”, dénonce le rapport. “Il y a des zones civiles qui sont devenues inhabitables”, accuse le CIO, citant les villes de Maaret al-Nooman et Jan Sheikhun.

Selon le CIO, la destruction de ces villes a été effectuée “dans le but d’accélérer la conquête de routes stratégiques”.

L’offensive depuis décembre a tué plus de 470 civils, selon l’OSDH, et forcé la fuite de près d’un million de civils, dont plus de la moitié sont des enfants, selon l’ONU. Des dizaines de milliers d’entre eux dorment à l’extérieur, en plein hiver.