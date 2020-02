Zubcic réalise dans le géant de Naeba sa première victoire en Coupe du monde | Sports

Le Croate Filip Zubcic a remporté sa première victoire en Coupe du monde de ski alpin samedi, en remportant le géant de la station japonaise de Naeba avec 74 centièmes d’avance sur le Suisse Marco Odermatt dans les conditions de la piste difficile à cause du vent et de la température trop élevée.

Zubcic a forgé sa victoire dans son splendide deuxième tour, dans lequel il a obtenu le meilleur temps avec 1: 19,04 et a ajouté un total de 2: 37,25. Au contraire, le Norvégien Henrik Kristoffersen, le plus rapide de la première descente (1: 16.63), a échoué dans la seconde, où il n’est pas passé de la 27e place, et a terminé 5e du classement général, à 1,14 du Croate.