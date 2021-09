Invitée de l’émission de Yann Barthès, Asia Argento expose son histoire d’amour avec Anthony Bourdain !

Le corps s’en va, mais l’amour persiste ! Le temps et le néant ne peuvent effacer ce que le cœur a construit ! Des mots qui relatent bien la vie d’Anthony Bourdain et Asia Argento. Avez-vous aussi vécu une d’histoire d’amour que rien, même pas la mort ne peut détruire ? Découvrons-en un peu plus sur la vie de la belle Argento.

Un véritable amour entre Asia Argento et Anthony Bourdain : elle s’exprime

Asia Argento a été invitée sur le plateau de Quotidien animé par Yann Barthès, le mardi 21 septembre 2021. L’actrice italienne évoque son histoire d’amour avec Anthony Bourdain. Et ce, avec beaucoup d’émotions.

En effet, la belle actrice fait une tendre déclaration à son compagnon qui s’est suicidé en 2018. Elle évoque sa difficulté à probablement aimer encore quelqu’un d’autre que lui. Il faut dire que ce dernier a laissé un grand vide dans le cœur de l’Italienne. « Il me manque beaucoup », affirme-t-elle, des sanglots dans la voix !

La mort du chef américain Anthony Bourdain : de tendres souvenirs d’un amour vécu

Le célèbre chef et auteur Anthony Bourdain est retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel le vendredi 8 juin 2018. Et ce, près de Strasbourg après une pendaison. Une mort qui a réellement secoué l’actrice Asia Argento. Celle-ci tente désormais de surmonter l’absence de celui qui a été son amour, son roc, son homme protecteur.

Plus d’un mois après la disparition de son compagnon, l’actrice partage sur son compte Instagram quelques clichés. Il s’agit d’une jolie photo à ses côtés, en souvenir des jours très heureux.

C’est une image qui avait été prise à Florence le 27 mai 2018, juste quelques jours seulement avant le suicide du Chef. Ce cliché montrait le couple tout souriant, et profitant du soleil italien. Asia Argento a cité principalement « La Divine Comédie » de Dante Alighieri en légende. Un instant très émouvant.

Asia Argento, la belle actrice italienne

Asia Argento est une actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, mannequin, DJ et chanteuse italienne en 1975 à Rome. Elle a particulièrement grandi dans les milieux du cinéma et débute très jeune.

Elle démarre donc dans un téléfilm réalisé par Sergio Citti à l’âge de 9 ans. Puis apparais aussi dans le film Démons 2 de Lamberto Bava à l’âge de 11 ans. Elle tourne plusieurs autres films par la suite.

En 2019, l’actrice Asia Argento est désignée présidente du jury de la 27e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer. Ce festival s’est déroulé du 29 janvier au 2 février 2020.

Dans son autobiographie Anatomie d’un cœur sauvage, la comédienne parle ouvertement de ses blessures dans un Français impeccable. Que ce soient ses vols, son enfance difficile, le mouvement #MeToo, ou le suicide de son compagnon Anthony Bourdain, elle dit tout.

Dépressive et bipolaire, l’actrice italienne a assuré qu’elle était sur la voie de la guérison. Elle affirme également qu’elle a trouvé la paix grâce à la méditation, qu’elle pratique rigoureusement deux fois par jour.