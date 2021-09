Invitée de l’émission Élysée 2022 Michel Barnier fustige la politique migratoire de la France et de l’Europe !

L’émission politique Élysée 2022 animée par Léa Salamé a reçu pour son deuxième épisode, Michel Barnier. Candidat à la présidentielle de 2022, le Savoyard est en même dans la course pour l’investiture Les républicains, au même titre que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Le candidat et ancien ministre des Affaires européennes s’en est pris, lors de son intervention sur la grande tribune, aux règles européennes en matière d’immigration. L’ancien commissaire européen a également expliqué et a répondu à ceux qui fustigent son « opportunisme » à l’image d’un Henri IV pour qui l’Élysée vaudrait une messe souverainiste.

Regarder, comprendre et proposer des réponses à la question « migratoire »

Depuis fin aout, Michel Barnier député, sénateur et ministre au parcours élogieux s’est lancé dans la conquête d’un nouveau sommet : la présidence de la république. Il a été reçu sur la « ’Grande Tribune “’, après Valérie Pécresse, et seront suivis d’autres candidats jusqu’en avril prochain, où il est revenu sur les points phares de sa candidature.

Dans un premier temps, l’ancien négociateur, la tribune a interpellé l’ancien négociateur à revenir sur une annonce qu’il a faite, il y a environ 15 jours ; une annonce où il a émis son souhait d’organiser un referendum sur l’immigration en prenant ses distances avec les règles migratoires européennes.

Michel Barnier explique donc sa position face à cette question déjà sur la table des ténors de l’extrême droite, dont Zemmour et Le Pen, par sa façon à lui de considérer les questions ayant trait à sa société. ‘Je regarde les problèmes de mon pays, tel que les gens les vivent. Et parmi ces problèmes qui sont graves, au point de causer des ruptures, de grandes tensions, pas seulement dans les banlieues, il y a cette question de l’immigration qui n’est plus maîtrisée. Notre politique nationale de l’immigration ne fonctionne pas. Pas plus que ne fonctionne la politique européenne’.

Sur la même question, il ajoute que ‘Si vous êtes candidat à la présidentielle, vous devez, si vous êtes sérieux, regarder les problèmes, les comprendre et proposer des réponses’.

Le négociateur du Brexit désormais partisan d’un Frexit ?

Le diplomate de 70 ans estime, au regard de ses expériences qu’il faut donner un coup d’arrêt au laisser-faire et au laissez-passer, remettre à plat les procédures afin qu’elles fonctionnent normalement, ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui. Afin de traiter de manière humaine et rigoureuse cette question de l’immigration, Michel Barnier déclare que ‘Nous avons aussi besoin de nous protéger contre une accumulation de jurisprudences, du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État, de la Cour de Justice européenne, de la Convention européenne des droits de l’Homme pour, dans certains cas, prendre des mesures sous notre propre responsabilité et dans le cadre de notre souveraineté’.

À la question de la tribune de savoir l’opinion de ses amis européens qui trouvent le fervent négociateur du Brexit sous les postures d’un partisan de Frexit partiel sur l’immigration, le commissaire européen, s’y est allé avec tact. ‘C’est une vraie caricature’, estime-t-il.

Après avoir clamé fort son appartenance européenne ‘avant et après’ ceux qui s’agitent à travers la ‘bulle bruxelloise’, il a précisé ne pas avoir de leçon d’engagement européen à recevoir de quiconque.

‘C’est précisément parce que j’ai eu la responsabilité de gérer le Brexit que j’ai dit qu’il fallait en tirer les leçons. Je l’ai écrit dans mon livre. Il y a des choses à changer. Le Brexit, ce n’est pas un petit événement. C’est un événement extrêmement grave qu’un pays aussi important que le Royaume-Uni quitte l’UE. Tout au long des négociations, j’ai essayé de comprendre pourquoi cela s’est produit’, a-t-il expliqué en revenant sur sa mission en tant que négociateur du Brexit.