iPhone 12 : le nouveau téléphone d’Apple promet d’être révolutionnaire ! Découvrez ses caractéristiques !

Durant cette année, beaucoup de suppositions et de discussions se font à propos de ce nouveau téléphone d’Apple. De ce que l’on a pu constater, le constructeur ne se risque pas souvent à faire des innovations dans la conception de ses produits. Malgré tout, lorsque cela arrive, c’est sans aucun doute important.

L’iPhone 12 s’annonce révolutionnaire

En ce qui concerne l’iPhone, les fans des produits d’Apple ont pu constater un énorme changement à la mise en vente de l’iPhone X. Ce dernier était le premier depuis plusieurs générations d’iPhone à avoir de nouvelles caractéristiques. Depuis 2014, à la sortie de l’iPhone 6, tous les téléphones développés par Apple semblaient identique, jusqu’à ce qu’arrive l’iPhone X.

Cette année, le fabricant américain semble vouloir apporter un changement au design de ses iPhones. Il voudrait revenir au design des téléphones sortis une décennie auparavant, c’est-à-dire, celui de l’iPhone 4. En effet, l’iPhone 4 et l’iPhone 5 faisaient exception parmi tous les modèles. Effectivement, les autres ont souvent un design qui permette une bonne prise en main et la maniabilité de l’appareil.

En ce qui concerne l’iPhone 12, il semblerait qu’Apple veuille abandonner ses habitudes. L’iPhone 4 et l’iPhone 5 seraient les sources d’inspiration de l’esthétique du prochain iPhone. Le but est de donner à ce dernier une apparence plus tape à l’œil. A vrai dire, une approche semblable a déjà été tentée avec l’iPad Pro, qui avait des bordures plus prononcées que celles des modèles précédents.

#tech #mobile iPhone 12 : de nouvelles rumeurs détaillent les caractéristiques du smartphone d'Apple Les dernières informations sur l'iPhone 12 mentionnent quatre modèles, une encoche plus petite et la présence d'un LIDAR pour les versions Pro et Pro Max… https://t.co/1qyCDZns6W — DualMedia Expert web mobile seo sea socialmedia (@Dual_Media) April 7, 2020

Bien sûr, le fabriquant ne se contentera pas changer de design. Les passionnés d’iPhone peuvent s’attendre à une amélioration au niveau de la photographie. Ming-Chi Kuo, un analyste fiable, a déclaré que l’iPhone 12 sera équipé d’une caméra Time-of-Flight (ToF) à l’arrière. En tout, l’appareil comportera 4 capteurs.

Au niveau de la puissance, ce nouveau téléphone sera équipé de la puce A14 de 5 nanomètres. Cette puce lui procurera une grande puissance. D’après quelques analyses, grâce à cette puce, l’iPhone 12 pourrait même rivaliser avec la puissance d’un MacBook Pro 15 pouces. Lorsqu’on parle d’appareil de son genre, le WiFi est indissociable. L’iPhone 12, d’après Macotakara, sera muni d’une nouvelle norme de WiFi, la norme 802.11ay. Cette dernière permettra une communication efficace et rapide.

Le fabriquant rencontre des difficultés dans la production de l’iPhone 12

Alors que la sortie de l’iPhone 12 a été prévue ce mois septembre, la production rencontre des problèmes. L’iPhone 12, pour plusieurs personnes, est synonyme d’un bouleversement pour Apple. D’après les informations obtenues, la marque américaine abandonne la technologie LCD pour ses écrans pour se lancer vers l’OLED. Malheureusement, d’après DDaily, un de ses fournisseurs ferait fasse à un obstacle. Cela pourrait forcer Apple à repousser la sortie de son nouveau téléphone.

Apple modifierait la batterie de l’iPhone 12 pour faire baisser son prix https://t.co/HFEeMSnw3M — vul (@vulcian) August 25, 2020

Pour les écrans OLED, les fournisseurs d’Apple sont Samsung, LG et BOE. Justement, ce dernier est celui qui ne s’en sort pas aussi bien que prévu. Même si il a déjà fourni la firme de Cupertino en écrans LCD, la conception d’écrans OLED n’est pas son fort. Effectivement, le site coréen affirme que les produits délivrés par BOE ne suivent pas les normes de qualité imposée par Samsung.

Jusqu’à présent, Samsung continuera d’être le principal fournisseur d’Apple pour ce qui est d’écran OLED. Malgré cela, la firme aura des problèmes pour produire, en tout cas, elle ne pourra pas être prête à temps si BOE ne passe pas les contrôles de qualités. En revanche, elle pourrait se contenter de produire moins pour rester dans les temps. Avant ce problème, Apple a déjà été retardé par la pandémie du Covid-19 mais le constructeur a charbonné pour pouvoir revenir dans les temps.

Apple fait la chasse aux économies pour baisser les coûts de l’iPhone 12 https://t.co/YsVruaQNVS pic.twitter.com/ZZ201E0tPb — Balbuz Art (@Balbuzart) August 25, 2020

A propos des dimensions de l’écran de l’iPhone 12, à en croire les rumeurs, elle sera disponible en 4 tailles différentes. L’iPhone 12 sera disponible avec des écrans de 5,8 pouces, 6,06 pouces, 6,8 pouces et enfin un de 5,4 pouces.