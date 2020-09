Tout ne s’était pas passé comme prévu

Tous les soirs, le célèbre animateur et chef cuisinier Cyril Lignac invite des célébrités à passer en direct à l’émission « Tous en cuisine » sur M6 à réaliser un plat et un dessert en 52 minutes. Après avoir invité des stars comme Joyce Jonathan, Baptiste Giabiconi ou Lara Fabian, Cyril Lignac a invité l’ex-Miss Univers et Miss France Iris Mittenaere. Alors que l’émission comptait plus de 2 millions de spectateurs chaque soir, il est évident que cet épisode avec la reine de beauté sera un franc succès. Au menu : lasagne de légumes et thon ainsi qu’une salade de pêche aux herbes.

Dès le début de l’émission, Jerome Anthony, le co-présentateur de l’émission, a affirmé avec humour : « j’aurais préféré que ce soit l’une de tes copines miss », en faisant référence à la présence du petit ami de la miss, Diego El Glaoui, apparaître sur le plateau. Mais quand tu es le petit ami de l’ex -Miss France, tu ne te laisses pas intimider si facilement. Au contraire, il a même pris les règnes de la cuisine.

Après quelques minutes, les animateurs ont constaté que c’était le petit copain de l’invité principal qui s’occupait de (presque) tout. Il était évident que l’ex-Miss Pas-de-Calais n’était pas dans son élément. Au début, elle a même dit qu’elle ne cuisine pas beaucoup et que c’est une première pour elle. À la longue, la miss a fini par tenir l’ordinateur pour laisser Diego seul derrière les fourneaux. Une situation qui n’a pas plu à Cyril Lignac parce que l’invité principal, c’était elle. Il a donc demandé gentiment à Diego de laisser Iris cuisiner.

Dès que la jolie brune a pris les commandes, Cyril Lignac a perdu patience. Après que la miss a versé trop de béchamel dans le plat, le chef cuisiner s’est agacé et a remis son invité à l’ordre : « Iris, ne mets pas toute la béchamel… c’est une piscine de béchamel là ! ». Des propos qui ont été pris au second degré par la miss et son petit-ami qu’ils ont eu un fou rire en direct.

Mais le moment phare de l’émission n’était pas la piscine de béchamel ou l’oublie de l’huile d’olive, mais un geste de Diego qui n’était pas passé inaperçu. Alors qu’ils pensaient être hors antenne, Diego a mis une grosse fessée à la reine de beauté. Une situation qui est devenue plus malaisante qu’elle ne l’était déjà pour Iris Mittenaere. Son petit copain a tout de suite répliqué : « Je lui ai donné un petit coup de planche dans les fesses, je pensais qu’on n’était pas à l’antenne à ce moment-là» après que Cyril Lignac a demandé ce qui s’était passé. Un moment culte qui restera pendant un bon moment dans les archives des bourdes en direct. D’ailleurs, le couple va en entendre parler pendant un bon moment surtout dans les émissions de bêtisiers.

Un couple totalement complice

Ce qui s’était passé sur le plateau de « Tous en cuisine » n’est qu’une des preuves que le couple de l’ex-Miss Univers marche comme sur des roulettes. Très complices, les deux sont toujours collés l’un à l’autre. Entre les photos sur Instagram, les apparitions à la télé du couple, les déclarations d’amour en public, il est évident que leur relation soit très sérieuse.

Dimanche dernier, Iris Mittenaere a publié une photo d’elle dans une sublime robe blanche avec son amoureux. La photo a tout de suite emballé les fans en croyant qu’ils se sont mariés en cachette. Évidemment, ils avaient tout faux. Marié ou pas, ce qui est sûr, c’est que dans leur couple, c’est monsieur qui sera le chef cuisinier et madame, la seconde de cuisine. Alors qu’elle a affirmé devant les juges lors de la sélection de Miss Univers qu’elle était un cordon-bleu, on attend encore de voir la miss cuisiner son fameux bœuf de bourguignon.