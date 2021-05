Iris Mittenaere balance tout, des remarques horribles et des menaces très graves sur son physique…

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne une nouvelle histoire assez terrifiante concernant une ancienne Miss France, quand il ne s’agit pas directement d’Amandine Petit. En effet, cette dernière est actuellement très présente sur les réseaux sociaux dans le cadre de l’élection de Miss Univers qui devrait beaucoup faire parler d’elle. Malheureusement, on a pu apprendre contre toute attente que rien ne s’est passé comme prévu pour la jeune femme, et il se pourrait bien d’ailleurs que ses plans soient complètement revus à la baisse.

Pour la Miss France actuelle qui souhaitait se rapprocher du destin assez incroyable d’Iris Mittenaere, c’est la douche froide. Avec une année vraiment catastrophique, on peut clairement dire qu’Amandine Petit a vu son rôle de Miss France complètement anéanti par la crise sanitaire liée au coronavirus. Nous avons malheureusement passé la moitié de l’année en confinement, et on imagine même que certains français vont vouloir prolonger le couronnement d’Amandine Petit qui ne se sera pas du tout passé comme elle aurait pu l’entendre cela de cela quelques années.

Mais plus récemment, c’est Iris Mittenaere, l’ancienne Miss France et Miss Monde, qui a pu décider de prendre la parole pour pouvoir faire des révélations assez incroyables au sujet de son couronnement et des remarques qu’elle peut être amenée à recevoir sur les réseaux sociaux. Avec une déclaration aussi choquante que l’on a pu découvrir, cela pourrait même donner envie a d’autres femmes de témoigner, car nous savons très bien par ailleurs qu’il y a d’autres victimes en France et dans le monde de ce que la jeune femme a pu dénoncer…

Iris Mittenaere fait une déclaration très choquante sur le milieu des réseaux sociaux

Pour toutes les jeunes femmes qui pensaient bientôt pouvoir se présenter aux prochaines élections de Miss France, c’est une déclaration qui fait froid dans le dos que l’on a pu découvrir avec Iris Mittenaere, l’ancienne Miss France et Miss Monde qui a beaucoup fait parler d’elle par le passé. En effet, on n’imaginait pas que la jeune femme puisse vivre un quotidien aussi difficile, marqué par les menaces et les attaques contre son physique.

Bien que la jeune femme soit assez attrayante, il se trouve que l’on ne compte plus le nombre de fois ou elle doit malheureusement faire face à des déclarations assez choquantes de la part de certains hommes et même de certaines femmes sur les réseaux sociaux. En effet, Iris Mittenaere a pu frapper un gros coup sur la table, et tout le monde espère désormais faire taire les hommes et les femmes qui sont responsables de ce grand scandale.

Iris Mittenaere reçoit des remarques violentes sur son style vestimentaire…

Alors que la jeune femme est parfois assez généreuse sur les réseaux sociaux avec ses abonnés, en dévoilant des clichés assez dingues de ses formes généreuses, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que l’ancienne Miss France soit aussi déterminée.

En effet, depuis maintenant plusieurs années, on peut clairement dire qu’Iris Mittenaere s’assume complètement, et elle n’hésite pas à prendre la parole. Par conséquent, quand certains de ses fans lui demandent de porter des tenues plus moulantes, elle n’hésite pas une seule seconde à refuser si elle n’est pas d’accord !