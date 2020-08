Iris Mittenaere : bientôt maman ? La miss France se confie sur ses envies de maternité sur Instagram !

Iris Mittenaere n’est plus à présenter. Ses titres de miss France et de miss Univers ont établi sa renommée partout dans le monde. Si ses fans ont toujours voulu en savoir plus sur sa vie privée et ses projets, la reine de beauté n’hésite pas à leur donner des détails. Les curieux ne se dérangent pas pour demander si elle compte avoir des enfants. La jeune femme y a répondu très clairement récemment.

Un bébé pour le couple Iris et Diego : pourquoi pas ?

On peut bien dire qu’Iris Mittenaere peut incarner le symbole de la réussite féminine. Elle est miss France, Miss Univers et construit une brillante carrière en tant qu’animatrice. La vie semble sourire à la jeune femme qui s’est mise en couple avec Diego El Glaoui. Si plusieurs personnes se disent que son bonheur serait au comble avec l’arrivée d’un enfant, les propos de la miss France semblent le confirmer.

Iris Mittenaere a eu une séance d’échange avec ses fans sur Instagram ce dimanche 23 août 2020. Elle a essayé de satisfaire leur curiosité quant à ses projets de famille. La jeune femme a été interrogée sur ses perspectives de maternité. Il faut reconnaître que ce n’est pas la première fois que cette question est adressée à l’animatrice.

Elle y a répondu positivement en ajoutant qu’elle adorerait avoir des enfants, mais seulement dans quelques années. Même si ses projets de devenir maman ne sont pas programmés pour un futur immédiat, la jeune femme de 27 ans compte bien avoir des mini-versions d’elle-même.

On se souvient encore qu’en 2018, elle affirmait qu’elle n’hésiterait pas à mettre sa carrière entre parenthèses pour faire des enfants. Elle pourrait en avoir jusqu’à trois, d’après ses dires. Pour le moment, elle se réjouit tout de même d’avoir une nièce et un neveu qu’elle chérit de tout son cœur.

Une nouvelle maison pour le couple ?

Iris Mittenaere a fait l’acquisition d’un appartement il y a moins d’un an. Elle l’avait annoncé sur les réseaux sociaux. Durant son échange avec ses fans, elle a confié qu’elle n’y avait toujours pas emménagé. Elle informait également ses abonnés que les travaux avaient pris du retard tout en promettant de filmer un avant et un après de leur évolution.

Par ailleurs, la jeune femme prévoit y vivre avec son conjoint l’année prochaine. Toutefois, elle rêve encore d’un espace plus grand avec un jardin. Vu ses envies, il ne s’agira certainement pas de Paris. Peut-être que ce besoin d’espace est en adéquation avec son désir de devenir mère dans les prochaines années.

De belles vacances avec son mari Diego El Glaoui

Après le travail, il est aussi important de prendre du temps pour se distraire et passer d’agréables moments avec les gens qui nous sont proches. Iris Mittenaere ne se soustrait pas à cette règle d’or. La jeune femme avait décidé il y a quelque temps de prendre des vacances avec son époux Diego.

Pour la destination, les deux tourtereaux ont opté pour la Grèce. Ils s’y sont rendus en amoureux pour y passer un séjour idyllique. Pour des personnalités aussi influentes que ce charmant couple, les fuites de leurs photos en tête-à-tête ne devraient guère les étonner.

Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin. Iris Mittenaere et son mari furent bien contraints de mettre un terme à leurs vacances. La jeune femme est donc revenue sur Paris pour préparer sa prochaine rentrée et elle travaille actuellement sur différents projets.