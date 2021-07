Iris Mittenaere dans la tourmente, la photo de sa culotte scandalise la toile

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancienne Miss France Iris Mittenaere n’a vraiment pas froid aux yeux, et elle a pu le prouver une fois de plus avec de nouvelles photos complètement dingues pour l’été, mais personne n’aurait pu s’imaginer qu’elle allait pouvoir aller aussi loin en voyant le tout dernier cliché qu’elle a publié en exclusivité sur les réseaux sociaux. En effet, il n’est pas rare de voir la jeune femme en couverture des plus grands magazines de mode français et internationaux, mais cette fois-ci c’est bien sur Instagram qu’elle a tout simplement décidé de frapper très fort avec un cliché qui va faire parler de lui pendant encore très longtemps, c’est le moins que l’on puisse dire. À l’heure où certains français se doivent de passer l’été chez eux, c’est un très bon moyen pour eux de sortir d’un quotidien trop banal.

Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, bon nombre des fans d’Iris Mittenaere ont malheureusement tout perdu ces derniers mois. Certains d’entre eux ont perdu leur travail, et se sont retrouvés du jour au lendemain dans l’impossibilité de pouvoir sortir de chez eux pour pouvoir profiter des vacances, contrairement à des millions de français qui ont décidé de partir malgré les dernières annonces du gouvernement français. En effet, avec le passe sanitaire qui prend de plus en plus de place dans le quotidien des français, certains sont prêts à en découdre et ne veulent pas forcément se faire vacciner.

En attendant, ils vont heureusement pouvoir profiter d’Iris Mittenaere et de ses belles formes généreuses sur les réseaux sociaux. En effet, depuis maintenant plusieurs semaines, la jeune femme en profite pour pouvoir diffuser des photos toutes plus dingues les unes que les autres, et les fans sont nombreux à en demander toujours plus. En revanche, la principale concernée ne s’attendait surement pas à créer autant la polémique avec son dernier cliché…

Iris Mittenaere au plus mal, sa petite culotte dépasse de la photo…

Alors que l’ancienne Miss France pensait sans doute simplement partager à sa communauté une nouvelle photo très osée, elle ne pensait pas que sa petite culotte serait visible sur le cliché qu’elle a tout juste diffusé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. En effet, il se trouve que certains internautes ne manquent aucun détail, et en particulier quand cela peut directement concerner Iris Mittenaere, l’ancienne Miss France qui n’a clairement rien à envier aux candidates plus récentes de cette compétition acharnée.

Toutefois, avec sa petite culotte qui apparaît sur le fond de ce cliché complètement fou, Iris Mittenaere a pu rendre sa communauté complètement dingue. Certains se plaignent en effet de voir des photos aussi osées de la part d’Iris Mittenaere, et ils pensent clairement que la jeune femme en fait beaucoup trop, pour pouvoir récolter plus de likes qu’elle ne devrait. En revanche, d’autres sont ravis de voir que la jeune femme est toujours prête à tout pour ses fans !

Des récentes révélations sur le passé d’Iris Mittenaere et son couple amoureux…

Alors que l’on peut savoir qu’aujourd’hui, Iris Mittenaere est très heureuse en couple, cela ne semble pas avoir toujours été le cas, et elle ne s’en cache vraiment pas, bien au contraire !

En effet, la jeune femme en a profité pour pouvoir tout balancer dans une récente intervention sur les réseaux sociaux auprès de ses fans, et dire de quelle façon un de ses anciens compagnons avait pu la tromper. Heureusement, c’est grâce au réseau social Instagram qu’elle s’est rendue compte de cet acte vraiment terrible qui est derrière elle désormais…