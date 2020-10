Iris Mittenaere : elle poste une vidéo de son derrière sur Instagram et est obligée de s’excuser !

Iris Mittenaere se dévoile habituellement sur les réseaux sociaux avec ses meilleures tenues de princesse. Etant une célébrité connue dans le monde le moindre faux pas risquerait de nuire à sa carrière.

Une première image gênante pour Iris Mittenaere

Alors qu’exposer toutes les parties de son corps n’est plus nouveau pour la plupart des célébrités, Iris Mittenaere a fait preuve d’une élégance absolue face au monde entier. La diva a prononcé des excuses sincères auprès de ses abonnés à propos d’une vidéo qui montrait ses fesses en gros plan.

PHOTO Iris Mittenaere s’affiche en maillot de bain et fait grimper la température – https://t.co/muKLlVzckb pic.twitter.com/s1m38BgWn9 — Pause News (@pausefun) August 18, 2020

Le mercredi 19 août 2020, l’ancienne Miss Univers a publié sur les réseaux sociaux un film en noir et blanc, dont la couverture montrait son postérieur. Elle jouait à imiter les sirènes au cours d’une partie de piscine avec son amoureux, Diego El Glaoui. Son post sur Instagram affirmait ensuite qu’elle était « sorry » pour cette couverture assez embarrassante, en ajoutant qu’elle voulait « être transparente » aux yeux de ses fans.

Iris Mittenaere : elle dévoile une vidéo très très chaude avec son chéri ! https://t.co/QdxAhkweQJ pic.twitter.com/j9SrsgWFYu — Tribunal du net (@Letribunaldunet) August 21, 2020

Après sa relation défaillante avec Kev Adams, Iris Mittenaere vit un véritable conte de fées avec son partenaire Diego El Glaoui. Le couple évolue dans les mêmes centres d’intérêt. Tout comme Iris, Diego est mannequin. Leur relation a débuté au cours de l’année 2019. Le couple a décidé de s’afficher en public juste au début de l’année 2020. En souhaitant les meilleurs vœux de début d’année à ses followers, la reine de beauté n’a plus caché sa relation avec Diego El Glaoui, un homme séduisant qu’elle a rencontré en 2019.

Iris Mittenaere, la meilleure amie des réseaux sociaux

Mannequin, Miss France, Miss Univers, danseuse, … Iris Mittenaere est une personnalité célèbre en France, à New York comme dans le monde entier. Depuis son couronnement pour le titre de Miss Univers en 2016, le compte Instagram de la sublime jeune femme dépasse la barre d’un million d’abonnés. La diva a profité de cette montée en flèche de ses fans pour vivre pleinement sa vie de princesse. Elle reçoit un salaire de 5 000 euros par mois après son sacre. De plus, elle ne cesse de recevoir de nombreux cadeaux de la part de ses « amoureux en secrets » sur les réseaux sociaux.

A chaque post d’une photo, Iris Mittenaere enregistre à peu près 100 000 à 125 000 like sur son profil Instagram. Sans oublier les centaines de commentaires qui glorifient sa beauté séduisante et son sourire absolument charmant. La miss ne manque pas de partager sa vie et ses émotions avec ses fans. Des milliers de personnes sont informés à temps sur chaque concours de beauté, compétition de danse ou sentiment amoureux d’Iris. Nombreux estiment ainsi que la miss soigne son image face aux internautes et au grand public. Raison pour laquelle elle tenait à présenter ses excuses pour la vidéo qui semblait avoir gêné quelques-uns de ses followers.

Des milliers de femmes dans les 4 coins du monde se demandent bien les secrets de la silhouette de rêve d’Iris Mittenaere. Comme cette question se répète souvent, la belle demoiselle a révélé qu’elle ne mise que sur l’équilibre alimentaire. Au cours d’une interview menée par le magazine américain People, Iris n’a pas hésité à affirmer sa passion pour la nourriture. Elle adore préparer ses propres plats. Elle avale une quantité d’aliments à volonté pour le petit déjeuner et le déjeuner. Par contre, son dîner s’avère assez léger et limité afin d’éviter les bourrelets sur le ventre ou les cuisses.