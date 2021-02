Iris Mittenaere est-elle enceinte ? Découvrez la photo qui sème le doute partout !

C’est une vraie tragédie que l’on a pu voir apparaître pour l’ancienne Miss France, et malheureusement les choses ne semblent pas du tout s’arranger pour la jeune femme qui ne pouvait pas espérer une aussi mauvaise presse pour la St Valentin.

Alors que de nombreux couples sont d’ores et déjà prêts à pouvoir fêter leur amour pendant cette période assez particulière dans laquelle nous vivons toutes et tous, il semblerait que concernant Iris Mittenaere soit quant à elle prête à franchir une nouvelle très grosse étape de sa vie et pas des moindres.

En effet, chaque année des millions de femmes dans le monde tombent enceinte et s’apprêtent à vivre un des plus grands moments de toute leur vie. Du côté des hommes, c’est également un très grand moment que tout le monde s’apprête à vivre également et nombreux sont les personnes qui attendent cela pendant plusieurs années.

Mais l’ancienne Miss France a-t-elle décidé de prendre les choses en main et d’avoir un premier enfant après tout ce temps ? Ce serait un événement assez énorme pour tous les plus grands fans de la jeune femme !

Iris Mittenaere : les fans se demandent si l’ancienne Miss France sera maman dans les prochains mois

Depuis maintenant plusieurs mois déjà, les photos ne font que s’accumuler pour l’ancienne Miss France Iris Mittenaere, avec des clichés toujours de plus en plus osés et qui font fureur sur le web. En effet, on peut voir le réseau social Instagram complètement inondé de photos d’Iris Mittenaere pour le plus grand bonheur de celles et ceux qui apprécient voir le corps de la jeune femme, qui n’a rien à envie à la jeune Miss France actuelle en la personne d’Amandine Petit.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Qu’il s’agisse de maillots de bain à faire tomber par terre tous les hommes et les femmes à ses pieds ou encore de tenues très petites pour l’été, Iris Mittenaere n’a pas froid aux yeux et se montre parfois dans des petites tenues qui sont assez choquantes, c’est le moins que l’on puisse dire.

Mais toutefois, il se pourrait bien que cela soit bien la fin pour l’ancienne Miss France qui pourrait complètement s’arrêter de partager des photos trop torrides pour les réseaux sociaux. En effet, il semble que la jeune femme soit dans la tourmente avec des rumeurs assez dingues sur une possible grossesse en cours, qui pourrait l’amener à son premier enfant avec son compagnon.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Iris Mittenaere balance tout : elle répond face aux rumeurs de sa grossesse sur les réseaux sociaux

Personne ne s’attendait à ce que la jeune femme prenne de nouveau la parole à ce sujet et le moins que l’on puisse dire c’est que sa réponse a été assez radicale, c’est assez incroyable.

Alors que sur une photo très remarquée on pouvait donc voir la jeune femme et ancienne Miss France poser dans un ascenseur, certains internautes ont remarqué que son ventre était un peu plus gros et ont ouvertement posé la question à la jeune femme.

Il n’en a pas fallu pour que la jeune femme réagisse directement dans sa story pour faire faire toutes les rumeurs à son sujet. Comme elle l’a affirmé, il s’agit tout simplement d’un effet d’optique parce qu’elle n’a pas rentré son ventre et elle n’est donc pas enceinte pour le moment malgré les apparences !