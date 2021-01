Iris Mittenaere : elle est la risée des internautes depuis sa participation ratée à Ninja Warrior !

L’ancienne Miss France ne fait que connaître des évènements tragiques en ce moment, c’est le moins que l’on puisse dire ! En effet, on ne s’attendait pas à ce qu’Iris Mittenaere apparaisse dans l’émission Ninja Warrior et ne déçoive autant les téléspectateurs de TF1.

Il faut dire que par rapport à d’autres candidats de l’émission qui redoublent d’efforts, l’ancienne Miss France n’a pas forcément le même gabarit et les téléspectateurs s’en sont donnés à coeur joie quand ils ont pu critiquer la jeune femme de toutes parts.

Les téléspectateurs de TF1 ont pu voir depuis le 2 janvier une toute nouvelle saison de Ninja Warrior avec Denis Brogniart avec des invités exceptionnels, mais malheureusement les performances des différents candidats ne sont pas toujours à la hauteur des espérances de ces derniers. En effet, il y a tout juste quelques heures, c’est un vrai déferlement de haine et de violence que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux, juste après la participation de l’ancienne Miss France Iris Mittenaere.

Il faut dire que face à d’autres candidats, la jeune femme n’a pas forcément la même corpulence et on peut très bien comprendre que les téléspectateurs qui s’attendaient voir une très belle performance sportive ont été déçus. Selon certains internautes, Iris Mittenaere n’a pas sa place dans le programme Ninja Warrior et elle devrait ne plus figurer dans le programme.

C’est sur Twitter que les téléspectateurs les moins satisfaits ont exprimé leur mécontentement. En effet, les plus virulents ont même affirmé qu’elle ne servait “à rien” dans le programme et qu’elle ne faisait alors que crier pendant de nombreuses minutes. Voilà qui ne devrait pas faire plaisir à la jeune femme qui a découvert aujourd’hui toutes les réactions terribles à son égart sur les réseaux sociaux.

En effet, cela fait maintenant plusieurs semaines qu’Iris Mittenaere est au cœur d’une grosse polémique suite à des déclarations de certaines animatrices de télévision…

Iris Mittenaere : elle se fait clasher par Karine Ferri, les relations semblent être au plus mal entre les deux femmes !

Alors qu’Iris Mittenaere a fait une participation catastrophique à Ninja Warrior, on peut dire que son image publique ne fait donc que se détériorer à son plus grand regret. En effet, il y a tout juste quelques jours, c’est l’animatrice de TF1 Karine Ferri qui s’est empressée de la critiquer à nouveau. C’est en effet dans des images où on a pu la voir avec l’animateur Camille Combal faire une réflexion à l’ancienne Miss France Iris Mittenaere.

En effet, les relations semblent au plus mal entre les deux femmes, même si certains téléspectateurs espèrent voir que l’avenir sera bien plus radieux entre l’animatrice de TF1 et l’ancienne Miss France, qui est encore à ce jour très suivie sur les réseaux sociaux.

On imagine qu’Iris Mittenaere devrait faire son grand retour sur le réseau social Instagram prochainement : on ne compte plus le nombre de publications qu’elle a pu réaliser dernièrement où elle dévoile ses formes très généreuses et qui font très plaisir à ses fans à chaque fois ! En effet, les likes s’accumulent et les commentaires également, comme en témoigne sa dernière publication qui a regroupé plusieurs milliers de likes en quelques heures.