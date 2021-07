Iris Mittenaere : l’ancienne Miss France pose en dessous sur Instagram, ses fans n’en croient pas leurs yeux !

C’est une nouvelle photo complètement hallucinante que l’on a pu découvrir une nouvelle fois sur les réseaux sociaux de la part d’Iris Mittenaere, l’ancienne Miss France, qui ne cesse de faire parler d’elle cet été avec des clichés assez originaux sur les réseaux sociaux, c’est le moins que l’on puisse dire. À l’heure où il se trouve que de plus en plus de français n’arrivent plus à joindre les deux bouts, ils peuvent par ailleurs en profiter pour pouvoir enfin voir des photos complètement dingues de la jeune femme qui n’a pas fini de faire parler d’elle, comme on pourrait être amené à la penser.

Ces dernières semaines, de nombreuses personnalités françaises et internationales ont pourtant décidé de faire une grande pause des réseaux sociaux, et ainsi on peut voir que certaines d’entre elles choisissent tout simplement de ne plus diffuser de nouveaux messages pendant leurs congés. Mais cela était clairement sans compter sur Iris Mittenaere qui a pu tout simplement décider de continuer de la sorte, et on peut clairement dire qu’il va falloir s’accrocher très fort pour pouvoir penser qu’elle est bel et bien prête à tout pour faire parler d’elle !

En effet, certains de ses fans ne font désormais que de la critiquer et ne comprennent pas toujours les différents choix que la jeune femme peut être amenée à faire. On a pu le voir une nouvelle fois avec des photos assez dingues sur les réseaux sociaux, mais également dans les médias où elle n’a pas arrêté d’être présenté très récemment. Il faut bien avouer qu’avec une actualité brûlante, il n’en fallait pas plus à l’ancienne Miss France pour faire parler d’elle, et ses fans ont été ravis de voir qu’elle était encore une fois en pleine forme après toutes ces épreuves…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Iris Mittenaere revient sur son passé difficile amoureux…

Si de nos jours on sait que l’ancienne Miss France Iris Mittenaere peut vivre un amour fou avec son compagnon Diego, cela n’a clairement pas toujours été le cas, et elle a pu le révéler en exclusivité par ailleurs sur les réseaux sociaux il y a tout juste quelques jours. En effet, cette dernière ne s’est pas privée pour tout balancer en plein direct, alors qu’elle répondait à des questions très directes de ses fans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Grâce au réseau social d’Instagram, il se trouve qu’Iris Mittenaere a pu en secret trouver la jeune femme avec lequel son ancien compagnon de l’époque pouvait la tromper : on peut dire que les réseaux sociaux ont pu faire office de détective privée indirectement pour l’ancienne Miss France, ce qui est plutôt une très bonne chose pour elle ! Heureusement, tout cela reste de l’histoire ancienne et on sait désormais qu’elle vit un amour vraiment parfait avec son compagnon Diego. Mais pour en arriver là, cela n’a pas été simple et on imagine qu’Iris Mittenaere a pu vivre par le passé des moments vraiment très difficiles, c’est le moins que l’on puisse dire…

Iris Mittenaere fête l’été avec une photo complètement dingue

Alors que des millions de français s’apprêtent à prendre la route pour pouvoir enfin profiter des vacances comme il se doit, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que l’on allait pouvoir voir une nouvelle photo d’Iris Mittenaere comme celle-ci.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Avec une photo qui a été prise à Dubaï, l’ancienne Miss France a pu décider de frapper très fort et sa photo est tout simplement sublime : les fans ont par ailleurs été assez nombreux à la liker, comme on a pu le voir au bout de seulement quelques heures sur Instagram…