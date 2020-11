Iris Mittenaere : L’ancienne Miss France serait-elle devenue maman ? Une photo suspecte crée polémique sur internet !

Aurait-elle accouché sans en informer personne ? Une photo très surprenante fait actuellement le buzz sur internet.

Lorsque vient une grossesse, la majorité des célébrités ont pour habitude de partager leur bonheur avec leurs fans et ces derniers se montrent toujours enthousiastes. Cependant, certaines autres personnalités publiques préfèrent jouer la carte de la discrétion et ne dévoilent la nouvelle qu’une fois après l’accouchement, ou bien après. C’est ce que les internautes ont pensé d’Iris Mittenaere, l’ancienne reine de beauté et compagne de Diego El Glaoui. La raison ? Une photo qui circule sur internet et qui montre une femme ressemblant incroyablement à Iris Mittenaere avec un nouveau-né allongé juste à côté d’elle. La jeune femme aurait-elle accouché en secret ? Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Iris Mittenaere confondue avec une autre personne ?

Tout a commencé le vendredi 13 novembre dernier. La belle brune ne cessait de recevoir un cliché effarant où elle semblait être en compagnie d’un bébé. Vraisemblablement, la photo aurait été prise très peu de temps après l’accouchement. Il faut dire que la ressemblance entre la personne sur la photo et la reine de beauté est étonnamment frappante et cela a certainement contribué à enflammer la toile.

Sans doute dépassée par cette histoire, la compagne de Diego El Glaoui s’est retrouvée obligée de sortir du silence pour rétablir la vérité. C’est sur sa story Instagram qu’elle a décidé d’éclaircir les choses avec ses abonnés. Iris Mittenaere n’a pas eu de grossesse cachée et de toute façon, comment aurait-elle pu cacher son baby bump alors qu’elle balançait des photos d’elle en bikini pendant ses vacances d’été.

En réalité, la jeune femme présente sur la photo n’est nulle autre que Georgina Rodriguez, la femme du célèbre footballeur portugais Cristiano Ronaldo. C’est une photo qui date du 12 novembre 2017 lorsqu’elle avait donné naissance à sa fille Alana Martina. Cette dernière est venue agrandir la famille déjà nombreuse de la star du football. C’était à l’occasion des trois ans de la petite Alana que sa mère avait publié la photo en question.

De nombreux commentaires de la part des internautes

Sur la photo, la chérie de l’ancien joueur du Real Madrid était allongée avec sa petite fille installée tout près d’elle. Il y a de quoi faire fondre les cœurs, surtout celui de l’heureux papa, plus amoureux que jamais. Il avait posé deux smileys en forme de cœur sous la publication de sa compagne. Pour plusieurs abonnés d’Iris Mittenaere, il est impossible de ne pas remarquer la ressemblance entre les deux femmes.

Certains ont même affirmé que la photo les avait fait « buguer » à tels points qu’ils ont été pressés par l’envie de partager leur trouvaille avec la présentatrice météo. Dans sa story Instagram, la compagne de Diego El Glaoui a reposté la photo en question en posant une question à ses fans : « Depuis ce matin on m’envoie ça ahah ! Vous trouvez que je lui ressemble ?! » À sa question, un abonné lui a répondu avoir cru pendant cinq bonnes secondes qu’il s’agissait d’elle.

Même si elle a mis un terme à la rumeur en affirmant qu’il ne s’agissait pas d’elle sur la photo, il n’en demeure pas moins que son envie d’être mère est toujours bien présente dans son esprit. En 2018, lors d’une interview qu’elle a accordée à Télé 7 jours, elle a déclaré que devenir mère est sa priorité. Ce sera donc pour bientôt.