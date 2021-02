Iris Mittenaere en petite tenue sur les réseaux sociaux : sa lingerie rend complètement dingue ses fans !

Tous les fans de l’ancienne Miss France ont été assez surpris en voyant le cliché que la jeune femme a publié il y a tout juste quelques heures sur les réseaux sociaux. En effet, alors que nous vivons tous actuellement dans l’attente et la peur de vivre un troisième confinement qui pourrait être une très grosse catastrophe pour toute la France, la jeune femme n’a pas hesité une seconde à se dévoiler !

Il faut dire qu’en cette période hivernale, le moral des français est vraiment au plus bas et certains ont parfois du mal à joindre les deux bouts, mais heureusement l’ancienne Miss France Iris Mittenaere est là pour rebooster le moral des français.

Iris Mittenaere : elle poste un cliché qui donne très chaud, les fans en redemandent encore !

Personne ne s’attendait à ce que la jeune femme diffuse un tel cliché sur les réseaux sociaux ! En effet, nous vivons actuellement selon les spécialistes un hiver très froid, et certains français préfèrent d’ailleurs rester bien au chaud en train de regarder les clichés des stars comme Iris Mittenaere qui se dévoilent avec leurs belles formes généreuses.

L’ancienne Miss France n’hésite jamais une seconde à montrer qu’elle est bien encore là et qu’elle est prête à se montrer plus belle que jamais, même si son couronnement a été passé il y a de cela plusieurs années.

Il faut dire que cette jeune femme n’a vraiment rien à envier aux autres et si l’on pourrait penser que celle-ci allait se garder de diffuser des clichés en maillot de bain ou en petite tenue, il n’en est rien !

En effet, on imagine qu’Amandine Petit doit adorer voir les clichés de sa collègue Iris Mittenaere qui semble quant à elle vivre une vraie vie de rêve dans les hôtels, quand nous ne sommes pas en période de crise sanitaire du coronavirus. Le cliché que l’on a pu voir a été pris selon la légende dans un très grand hotel, et le moins que l’on puisse dire c’est que la Miss France actuelle, Amandine Petit, ne vit pas tout à fait dans les mêmes conditions comme elle a d’ailleurs pu le raconter dans les médias français.

Amandine Petit (Miss France 2021) : elle vit un vrai calvaire par rapport à l’ancienne Miss France Iris Mittenaere !

Et bien malheureusement pour Amandine Petit, rien ne se passe comme prévu pour son couronnement et on imagine qu’elle aurait très bien préféré vivre son année en tant que Miss France dans d’autres conditions que celles qu’elle connaît actuellement.

En effet, en plus de la crise de la COVID19 qui l’empêche de pouvoir profiter pleinement de son année, Amandine Petit n’en finit pas avec ses déboires et notamment avec le logement qu’elle peut utiliser dans le cadre de sa participation au concours Miss France.

En effet, son logement de fonction est bien difficile à vivre pour elle ! Comme elle l’a indiqué dans une interview il y a tout juste quelques semaines, elle a eu plusieurs désagréments avec cet appartement, et notamment un dégât des eaux qui a pu l’empêcher de vivre correctement dans son logement de fonction.

Des conditions assez inacceptables pour certains fans de Miss France qui ne comprennent pas qu’Amandine Petit accepte de telles conditions alors qu’elle devrait être traitée comme une vraie reine pendant son couronnement qu’elle vit bien difficilement !