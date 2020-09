Iris Mittenaere : l’ex miss Univers poste une photo en maillot de bain qui provoque l’hystérie des fans !

Cette année, ce sont les Îles grecques qui accueillent Iris Mittenaere ainsi que son amoureux pour de superbes vacances d’été.

L’ancienne miss France fait parler d’elle en vacances d’été

Si vous êtes fan de l’ex-miss France, sachez qu’elle en met plein à la vue de ses admirateurs en ce moment. La preuve, la jeune dame n’arrête pas de partager avec ses fans les beaux jours qu’elle passe à travers de magnifiques vues. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que l’une de ces dernières fasse mouche.

Imaginez un instant un beau coucher du soleil avec un magnifique corps qui s’harmonise dans ce paysage merveilleux. Une sublime photo de l’ancienne miss France avec une légende vous laissant admirer une double dose d’amour. Iris Mittenaere a eu ce qu’elle voulait. Avec cette magnifique courbe au niveau de ses hanches provoquant un effet miroir à la surface de l’eau, impossible de ne trouver le résultat impressionnant !

L’hystérie des fans

Les fans d’Iris Mittenaere quant à eux n’ont pas pu retenir leur surexcitation à la vue de cette sublime photo. On peut apprécier l’euphorie dans les commentaires qui suivront la publication. Certains pouvaient profiter de l’occasion pour montrer tout leur charme, d’autres n’hésiteront pas à se rappeler quelques souvenirs dans le même paysage. De toute façon, la Miss univers 2016 a incontestablement fait parler d’elle sur toute la toile et semble être devenue aujourd’hui une vraie ‘’muse’’ aux yeux de nombreux internautes, en plus d’être la Miss France.

Néanmoins, on se demande si avec une telle cambrure, la jeune femme n’a pas eu quelques douleurs au dos. On pouvait bien rigoler de la petite touche drôle qu’elle balancera sur sa publication, laissant savoir qu’elle serait à la recherche d’un bon ostéopathe. Une cambrure aussi incroyable et ultra sensuelle devrait bien valoir une petite consultation par la suite. N’oublions également pas que Iris Mittenaere avait déjà été victime d’une chute durant sa participation à Danse Avec Les Stars et qui lui a engendré de fortes douleurs au dos.

La précédente escapade romantique sur l’île d’Ios

Un peu avant sa dernière exposition, c’était aux côtés de Diego El Glaoui qu’Iris Mittenaere fera enflammer la toile. Déjà, on se rappelle encore que la jeune femme s’était montrée en bikini blanc pour faire rêver sa communauté. Apparemment, Iris Mittenaere est la reine de la récidive. Elle n’a en effet pas hésité à se mettre dans un maillot de bain noir pour remettre encore la toile en ébullition. Le cadre paradisiaque qu’offre l’île d’Ios en Grèce profitera aux amoureux pour couper le souffle à plusieurs.

Déjà habituée à être très active sur les réseaux sociaux, c’est un cliché pris sur des rochers que la jeune femme n’hésitera pas à partager. On pourra y voir cette dernière exposer sa silhouette parfaite de fée, contenue tranquillement dans les bras de son beau prince charmant. Il n’en fallait pas plus pour faire aduler ses passionnés. Cela a permis à la Miss France 2016 de se faire des milliers de likes de la part de ses followers et de se faire bombarder de vagues compliments. En lisant les propos de la jeune femme laissés en légende, on y apprend bien que son couple est très uni plus que jamais.

Il faudra rappeler que l’ancienne ambassadrice de beauté de l’hexagone vit un véritable rêve depuis qu’elle a rencontré Diego El Glaoui. Par ailleurs, les quatre coins du globe sont les grands témoins des nombreuses escapades romantiques que les deux tourtereaux n’arrêtent pas d’enchaîner.