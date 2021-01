Iris Mittenaere : l’ancienne Miss France fait des révélations sur les conditions catastrophiques du concours !

Si d’habitude Iris Mittenaere fait plutôt parler d’elle pour ses clichés qu’elle dévoile en exclusivité sur Instagram, c’est cette fois-ci en revenant sur son élection de Miss France que l’on a appris des conditions difficiles à vivre !

Miss France 2021 : le concours est dans la tourmente et fait déjà polémique en ce début d’année !

Alors que la Miss France 2021, Amandine Petit, vient tout juste d’être nommée comme la grande gagnante de ce concours de beauté, personne ne s’attendait à ce que le fameux concours soit au centre de la polémique pour ce mois de janvier 2021. Il y a tout juste quelques semaines, alors que Miss France s’apprêtait à fêter son centenaire, TF1 voyait les choses en grand et proposait une émission de très grande envergure ! Dans ce contexte sanitaire qui est très compliqué, les français ont donc eu l’occasion de voir les plus belles images du concours de Miss France, avec des extraits marquants mais surtout les plus belles femmes qui ont participé à ce concours de beauté !

Malheureusement, une grande absence s’est faite remarquée lors de cette émission sur TF1 : l’ancienne présidente du comité Miss France, Geneviève de Fontenay ! Étant actuellement en conflit avec la production, cette dernière a en effet préféré refuser l’invitation qui lui a été faite, préférant rester à l’écart de ce spectacle. Pour ne rien arranger, en ce début d’année et après l’élection d’Amandine Petit comme Miss France 2021, la polémique n’a pas tardé à arriver ! Et non, il ne s’agit pas de nouvelles photos provocantes, mais bien d’usurpation d’identité dont il s’agit.

La jeune femme s’est en effet fait volé son identité sur Twitter, le réseau social qui comporte encore à ce jour des millions d’abonnés. Furieuse, elle n’a pas hésité à encourager sa communauté à dénoncer ce compte qui est un faux ! Quant à Iris Mittenaere, c’est hier en ce jeudi 7 janvier qu’elle a dénoncé des conditions que personne ne s’attendait à voir sur le concours Miss France qu’elle a vécu précédemment…

Iris Mittenaere (Miss France) : elle balance tout sur le concours Miss France, révélations chocs !

Personne ne s’attendait à de telles révélations de la part d’Iris Mittenaere qui a été invitée hier dans l’émission d’Europe 1 Ça fait du bien. En effet, si en ce moment l’humeur de la jeune femme semble être au top comme on peut le constater sur les réseaux sociaux, c’était sans compter sur ses révélations au sujet du concours Miss France. En effet, dans l’interview que nous avons eu l’occasion d’entendre, on peut entendre Iris Mittenaere donner des détails notamment sur les repas qui avaient été donnés lors du concours Miss France lors de sa participation.

Dans son entretien, elle admet que les repas qui étaient servis étaient tout simplement « horribles » selon ses propres termes ! Accusant le concours de proposer des repas bien « trop light », Iris Mittenaere a même confié avoir caché du pain parce qu’elle avait trop faim !

La fameuse Miss Univers 2016 n’a donc pas hésité à dire toute la vérité à l’antenne, et cela interroge depuis les plus grands fans du concours Miss France quant aux conditions actuelles. En effet, personne ne saurait dire si ces problèmes qu’elle a rencontré à l’époque sont encore et toujours d’actualité, car on imagine que les femmes qui participent à ce concours ne peuvent parfois pas donner plus d’informations même si elles le souhaiteraient !