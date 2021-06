Iris Mittenaere partage des clichés très osés sur la plage, les fans deviennent fous

Alors que la Miss France de cette année Amandine Petit peine à faire parler d’elle suite à la crise sanitaire liée au coronavirus, les anciennes Miss France comme Iris Mittenaere en profitent pour pouvoir faire parler d’elles en diffusant des photos toutes plus dingues les unes que les autres, même si cela ne plait pas toujours à certains fans ! En effet, on peut dire que la jeune femme n’a vraiment pas froid aux yeux, et elle a pu le montrer ces derniers jours avec des clichés assez impressionnants.

Bien que certains de ses fans n’apprécient pas du tout de voir l’ancienne Miss France jouer de ses formes généreuses pour pouvoir attirer tous les regards, d’autres personnes en profitent pour pouvoir admirer la jeune femme et ils le font savoir avec des prises de paroles sur les commentaires des publications d’Iris Mittenaere. En effet, on peut clairement dire que la jeune femme a décidé de tout montrer avec des photos qui peuvent parfois créer la polémique ! Si dans certains cas de figure, des internautes ont pu se plaindre des tenues beaucoup trop provocantes de la part d’Iris Mittenaere, d’autres en raffolent et ne se lassent pas de voir la jeune femme se prélasser dans des chambres d’hôtel ou encore sur la plage…

Iris Mittenaere : de nouvelles photos très polémiques sur le web

Ce sont encore une fois des photos assez controversées que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux de la part de l’ancienne Miss France, Iris Mittenaere ! En effet, on a encore pu découvrir que la jeune femme avait pu proposer à ses fans des photos assez incroyables, alors que le gouvernement français d’Emmanuel Macron vient tout juste de faire une très grosse annonce pour les restaurants, mais aussi pour tous les lieux publics. Certains français en ont d’ores et déjà profité pour pouvoir se rendre dans des magasins, mais aussi dans des restaurants pour vraiment se faire plaisir.

Concernant Iris Mittenaere, l’ancienne Miss France a décidé quant à elle de se rendre en Corse pour pouvoir prendre un peu de bon temps avec les beaux jours qui sont enfin arrivés après de très longues semaines d’attente. Si par le passé, on pouvait voir la jeune femme sur des clichés dans des chambres d’hôtels parfois un peu trop froides, il se trouve que l’ancienne Miss France a pu montrer une nouvelle fois qu’elle n’avait pas froid aux yeux et qu’elle était bel et bien prête à mettre en avant de nouvelles photos de ses belles formes généreuses. En revanche, personne n’aurait pu être en mesure de penser que l’ancienne Miss France allait pouvoir se mettre en avant de la sorte, alors que la crise sanitaire est encore présente dans le pays…

Iris Mittenaere se fait critiquer violemment par les fans

Alors que certains fans de la jeune femme n’ont fait qu’admirer les nouvelles photos d’Iris Mittenaere, il se trouve que l’on a pu voir d’autres réactions assez violentes de la part de certains de ses détracteurs. Mais heureusement, il en faut beaucoup plus pour pouvoir impressionner la jeune femme.

Alors que certains en profitent pour critiquer le fait que l’ancienne Miss France ne prend pas toujours les choses à la légère, d’autres vont encore plus loin et voient ces photos comme un nouvel affront de sa part !