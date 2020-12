Iris Mittenaere poste des photos chocs après son bad buzz avec Karine Ferri : c’est la guerre entre les deux femmes !

En cette fin d’année hivernale, l’ancienne Miss France Iris Mittenaere a décidé de prendre le large : elle semble être partie pour le Maroc dans la ville de Marrakech !

Iris Mittenaere montre ses formes pour un fin d’année ensoleillée : ses fans sont encore sous le charme !

Même si cela fait maintenant quelques temps que la jeune femme n’est plus Miss France, Iris Mittenaere fait toutefois sans cesse parler d’elle en diffusant des clichés toujours plus sublimes les uns que les autres sur les réseaux sociaux. Alors que la France connait cet hiver des températures au plus bas, il en fallait beaucoup plus pour impressionner la jeune femme. On a en effet pu la découvrir il y a tout juste quelques heures dans un décor sublime à Marrakech, au cœur du Maroc.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Sur les clichés qu’elle a diffusés, on peut la voir porter une magnifique robe qui met bien en valeur ses formes généreuses, et par ailleurs constaté que son dos n’est pas couvert. Elle en profite d’ailleurs pour demander l’avis de ses fans pour savoir ce qu’ils en pensent, et on peut dire que les réponses ne se sont pas faites attendre pendant longtemps. En à peine quelques minutes, ses fans se sont empressés de répondre qu’ils appréciaient les photos “backless” de la jeune femme qui semble également apprécier dévoiler ses courbes. Depuis quelques jours, alors qu’elle est au cœur d’une polémique, l’ancienne Miss France en profite pour partager des photos au cœur du Maroc où elle semble passer un peu de bon temps en ces moments de crise sanitaire !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Karine Ferri revient sur la “guerre froide » qui l’oppose à Iris Mittenaere dans une émission de Camille Combal !

C’est dans les médias que l’animatrice de TF1 Karine Ferri est revenue sur tout ce qui l’oppose à l’ancienne Miss France Karine Ferri. En effet, on a pu voir la présentatrice dans La grande incruste il y a tout juste quelques jours, et le moins que l’on puisse dire c’est que tout le monde se souviendra de son apparition. Alors que Camille Combal en a profité pour apparaître dans des émissions de TF1, on a pu le retrouver en compagnie de Karine Ferri. Mais au moment où il est invité à partir déjeuner, Camille Combal affirme dans le sketch qu’il partira déjeuner avec l’ancienne Miss France Iris Mittenaere !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karine Ferri (@karineferri)



Dans une séquence suivante, Camille Combal pose une question à Karine Ferri : il lui demande quelle est la personne qu’elle apprécie le moins dans l’émission Danse avec les stars ! Faisant directement référence à la brouille qui oppose les deux femmes, Karine Ferri a affirmé que cela ne la faisait pas rire du tout et que la télévision était avant tout une grande famille. Si les rumeurs vont bon train entre Karine Ferri et Iris Mittenaere, les deux femmes ne s’expriment que rarement sur le sujet. En effet, il semblerait qu’elles préfèrent tout simplement s’ignorer. On avait pu apprendre dans l’émission de Touche Pas à Mon Poste que les deux opposantes ne s’envoyaient pas de messages ni d’insultes interposées : c’est donc pour cette raison que l’on parle aujourd’hui de « guerre froide » entre les deux femmes. Espérons que cette brouille ne dure pas plus longtemps et que l’on verra prochainement l’ancienne Miss France et l’animatrice se reparler !