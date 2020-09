Iris Mittenaere rend visite au bébé de Kenza Smg sa belle-sœur ! La miss Univers bientôt maman ? Un commentaire sème le doute !

Le cercle de la famille El Glaoui vient de s’agrandir. La blogueuse Kenzasmg a récemment donné naissance à une jolie fille. Une bonne nouvelle qui a poussé Iris Mittenaere à se déplacer vers le nouveau-né. Cela a été un délicieux moment que la Miss France 2016 a passé en compagnie du nouveau-né. Quelques clichés de ce précieux moment ont été partagés sur Instagram avec un commentaire suspicieux de la part de Matthieu Khalaf.

Une tata très célèbre

Iris Mittenaere est une personnalité très connue de toute la France. Elle est une animatrice de télévision. Elle a rejoint le groupe TF1 afin de co-animer l’émission Ninja Warrior à la place de Sandrine Quétier. Cependant, sa célébrité provient de sa couronne de reine de beauté. En effet, Iris Mittenaere a été Miss Nord-Pas-de-Calais en 2015. L’année suivante elle sera la Miss France puis la Miss Univers. Trois titres qui l’ont propulsé au sommet de la célébrité. A 27 ans, la belle Lilloise est en couple avec l’entrepreneur Diego El Glaoui.

Iris Mittenaere file le parfait amour avec Diego. Un amour qui a la bénédiction de tous notamment sa belle-sœur Kenza El Glaoui. Cette dernière est plus connue sous le pseudo de Kenzasmg à cause de sa profession de blogueuse. Alors le 09 Septembre dernier, la belle-sœur d’Iris a donné naissance à un petit ange prénommé Azel. La petite fille est une bénédiction pour le couple de Kenza et Matthieu Khalaf. En bonne nouvelle tata, Iris Mittenaere a rendu une visite de courtoisie au nouveau membre de la famille

Un moment de prise de contact et de partage

Iris Mittenaere et Kenza El Glaoui ne sont pas que belles-sœurs mais aussi de bonnes amies. Les deux femmes ont tissé un lien très étroit. Cette amitié est une seconde bonne raison pour que la petite Azel ait reçu la visite de sa tata. Une vidéo de ce moment unique a été partagée sur le réseau social Instagram. On peut voir sur la vidéo, la Miss Univers 2016 gardé le nourrisson dans ses bras avec un joli sourire. En légende on peut lire « Rencontre entre tata Iris et Azel ». Elle continue en mettant un message pour le bébé sur son story. « Bonjour petite princesse Azel » peut-on y lire.

Un élan de tendresse qui prouve à quel point la nouvelle tata est très heureuse. Comme réponse, le père d’Azel, Matthieu Khalaf, s’est amusé à taquiner Iris Mittenaere et son compagnon. Le nouveau papa a posté une photo sur laquelle la lilloise se retrouve enlacé par son partenaire Diego El Glaoui. Il a ajouté en légende la phrase suivante : « Chacun son enfant ». Une phrase qui pousse les internautes à se demander si l’ancienne Miss 2016 ne serait pas enceinte.

Une envie de maternité présente mais pas en priorité

La question de la maternité intéresse Iris Mittenaere également. Lors d’un jeu de questions/réponses sur Instagram, Miss Univers 2016 a avoué vouloir un bébé. Un enfant qui serait le fruit de son amour avec son compagnon de tous les jours. Cependant, être mère n’est pas une priorité pour Iris et son chéri.

Ils désirent accomplir un projet propre à eux et tous leurs efforts ne vont que dans ce sens. Le projet prioritaire d’Iris Mittenaere et Diego El Glaoui consiste en ce qu’ils aménagent ensemble. Les deux tourtereaux désirent se bâtir leur petit cocon d’amour à Paris courant 2021.