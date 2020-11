Iris Mittenaere se dévoile avec de la lingerie incroyable : regardez les images très sensuelles de l’ancienne Miss France !

L’ancienne Miss France Iris Mittenaere a encore une fois décidé de frapper très fort en diffusant de nouvelles photos sur le réseau social Instagram, ses fans ont été très surpris notamment en voyant la réaction de son compagnon.

Iris Mittenaere : elle vit un rêve éveillé avec son compagnon Diego El Glaoui depuis maintenant plus d’un an !

Dès que l’ancienne Miss France fait une apparition sur les réseaux sociaux ou même dans les médias, les téléspectateurs, les fans, et les présentateurs de télé s’emballent alors très rapidement ! Mais cela est plutôt normal quand on regarde la beauté de la jeune femme qui a par le passé été élue la même année Miss France et Miss Universe. Avec ces formes généreuses, son visage parfait pour certains, et sa chute de reins qui n’en finit pas, les hommes mais aussi les femmes ont beaucoup de difficultés pour ne pas être insensibles aux atouts de la jeune femme, qui n’hésite pas à se mettre en valeur quand elle le souhaite.

On sait que parmi ces admirateurs, on peut compter notamment sur Kev Adams et Anthony Colette, bien que son plus fervent admirateur soit sans aucun doute son compagnon depuis désormais plus d’une année maintenant : Diego El Glaoui.

En effet, ce véritable business man est passé partout dans le monde pour travailler dans le monde des affaires, que cela soit à Los Angeles, New York, les Maldives, ou encore Marrakech. Lui et sa compagne Iris Mittenaere sont allés dans de nombreux pays, et les fans de l’ancienne Miss France ont également l’occasion de voyager à travers le couple.

Iris Mittenaere : l’ancienne Miss France et Miss Universe 2016 partage des clichés osés sur les réseaux sociaux, les internautes tombent comme des mouches !

C’est cette fois-ci en plein confinement que l’ancienne Miss France a dévoilé de nouvelles photos qui vont très certainement faire plaisir aux internautes mais également à son compagnon Diego El Glaoui comme en témoigne sa réaction sur Instagram. En effet, on a pu découvrir la jeune femme porter de la lingerie de la couleur un peu jaunâtre dans son dernier post sur Instagram : il n’en fallait pas plus pour faire réagir les internautes mais également son compagnon.

Parmi les commentaires, on peut retrouver bien évidemment les réactions de Rachel Legrain-Trapani et Camille Lecerf, mais également des internautes plus anonymes qui admirent Iris Mittenaere. Mais on a également eu l’occasion de lire un commentaire de son compagnon Diego El Glaoui qui a tenu à réagir dans les commentaires. Ce dernier a affirmé que certains pouvaient mourrir pour être le coach de la jeune femme alors qu’en réalité le canapé (couch en anglais) est bien plus chanceux !

A travers ce petit jeu de mots très habile de la part de Diego El Glaoui, celui-ci veut souligner que la jeune femme se tient sur un canapé et que cet objet de décoration a donc bien de la chance de se retrouver avec Iris Mittenaere dans une telle posture ! Alors même que la jeune femme est au centre de nombreuses rumeurs concernant une éventuelle grossesse qui n’est à ce jour pas encore confirmée, l’ancienne Miss France à en tout cas de quoi montrer qu’elle est toujours en forme physique et qu’elle ne s’est pas laissée aller par le confinement contrairement à certains français qui ont beaucoup de mal à tenir la ligne !