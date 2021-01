Iris Mittenaere : elle se lâche et provoque Nikos Aliagas avec des propos assez coquins !

Récemment, Iris Mittenaere, la présentatrice de Ninja Warrior poussait un coup de gueule, car elle trouvait que la chaine de télévision qui l’emploie ne l’exploitait pas à son plein potentiel. Cette situation avait fait couler beaucoup d’encre sur la toile. La jeune femme avide d’expérience a eu un nouveau défi à la taille de ses ambitions. Il s’agit de la coprésentation de l’émission 50’ Inside à partir de 17h 50 avec l’animateur Nikos Aliagas, le meilleur ami de Thomas Sotto. Il faut dire que le courant passait bien entre les deux stars de télévision jusqu’au point où ils se sont mis à se taquiner l’un et l’autre. Ce fut les propos d’Iris Mittenaere qui n’ont pas échappé aux internautes. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Quand Iris Mittenaere taquine Nikos Aliagas

Le teaser dévoilé par l’animateur de l’émission The Voice promettait un épisode de 50 minutes Inside, riche en humour et en couleurs. Tout avait commencé lorsque Nikos Aliagas, le collègue d’un jour d’Iris Mittenaere a fait une remarque à propos du respect de la distanciation sociale. À ce moment, la jeune femme n’a pas hésité à faire un peu d’humour.

Alors que l’ancienne Miss France tendait ses bras pour être certaine qu’elle était assez éloignée de Nikos Aliagas, ce dernier lui a fait remarquer que ses membres sont assez longs. « T’as un bras hyper long… Et ne parlons pas de tes jambes. Tout est long en fait ! » cette remarque a tout simplement fait rire l’ancienne reine de beauté au point de la laisser sans mots durant un instant.

Iris Mittenaere était plutôt d’humeur taquine et elle lui donna une réponse des plus improbables. « Et chez toi en fait, est-ce que tout est long Nikos ? », avait-elle lancé par la suite à la grande surprise de l’animateur. Il faut dire que personne ne s’attendait à cette réponse de l’ancienne reine de beauté.

La réponse de Nikos Aliagas

Les propos de la compagne de Diego El Glaoui ont bien fait rire Nikos Aliagas qui n’a pas manqué de répartie en lui répondant sur un ton plein d’humour. « Écoute, ça dépend des jours » avait déclaré le compagnon de Tina Grigoriou. Il a ensuite conclu avec plus de classe en ajoutant : « plus le voyage est long, plus il est bon. Et on va faire un beau bout de voyage ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 50 minutes inside (@50inside) le 26 Oct. 2020 à 6 :58 PDT



Cette vidéo avait été partagée par la compagne de Diego El Glaoui sur son compte Twitter avec une légende qui donnait rendez-vous à ses fans pour suivre l’émission. Le tweet a été partagé plusieurs fois et cette vidéo a vivement suscité l’intérêt des internautes qui ne manqueront sans doute aucune seconde de cet épisode de 50 minutes Inside.

Une réponse aux sollicitations d’Iris Mittenaere

Pour cette coprésentation avec Nikos Aliagas, Iris Mittenaere a fait une très bonne impression aux internautes, du moins, c’est ce que révèle la courte vidéo qui a été dévoilée sur Twitter. On se souvient que quelques jours plus tôt, la jeune femme de 27 ans se plaignait du fait qu’on ne lui confiait pas assez d’émission sur TF1.

En effet, Iris Mittenaere ne présente que deux programmes sur la chaîne française : la météo et Ninja Warrior. C’est peut-être pour lui permettre de faire ses preuves qu’elle s’est vue confier ce rôle de présentatrice en compagnie de Nikos Aliagas. On lui souhaite une très bonne chance donc !