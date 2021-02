Iris Mittenaere balance tout sur ses retouches au laser : cela fait froid dans le dos pour les fans qui sont choqués

Alors que des millions de fans adorent regarder la jeune femme sur les réseaux sociaux, personne n’aurait pu être en mesure de penser que l’ancienne Miss France allait être en mesure de pouvoir diffuser des images aussi étonnantes sur les réseaux sociaux.

On a en effet pu être relativement surpris de ce que l’on a pu voir et apprendre concernant l’ancienne Miss France qui a osé encore une fois tenter le tout pour le tout avec des clichés assez choquants, c’est le moins que l’on puisse dire. Il faut dire que les images que l’on peut voir habituellement de la jeune femme n’ont vraiment rien à voir avec ce que l’on a l’habitude de voir.

Dans ses publications, Iris Mittenaere n’hésite jamais à se dévoiler à son avantage notamment avec des photos où on peut la voir avec de la lingerie fine pour le plus grand plaisir de ses fans. Récemment, c’est même une photo où la jeune femme n’avait vraiment aucun vêtement qui a fait un gros carton sur les réseaux sociaux.

Cela a de quoi surprendre quand on sait que la jeune femme a été Miss France par le passé : peu d’anciennes Miss osent de dévoiler de la sorte, probablement pour pouvoir rester dans de bonnes relations avec le comité Miss France qui a l’air pour certains très strict à croire certaines déclarations que l’on a pu voir par le passé.

Iris Mittenaere se dévoile comme jamais sur son troublant passé : un message qui fait froid dans le dos

C’est encore une fois sur les réseaux sociaux que l’ancienne Miss France a décidé de faire parler d’elle avec une déclaration assez choquante, c’est le moins que l’on puisse dire. Il faut dire qu’avec ses nombreux abonnés que l’on ne compte plus sur la toile, Iris Mittenaere a de quoi prendre des risques et peut se livrer parfois à des actions qui la mettent en danger, comme on a donc pu le voir avec ses derniers messages.

Alors que certains internautes se demandent même si les photos qu’elle diffuse ne sont pas retouchées avec un peu de lumière, on pourrait très bien croire qu’Iris Mittenaere aurait décidé de changer complètement d’avis concernant ses publications sur Instagram notamment où elle est très active.

La publication que l’on a pu voir d’Iris Mittenaere où on a donc pu la découvrir sans aucun filtre a complètement bouleversé les fans qui ont été très surpris de la voir dans une telle position.

Iris Mittenaere choque sa communauté avec une déclaration dont on se souviendra pendant très longtemps

Ces dernières heures, les fans de l’ancienne Miss France ont pu être très surpris par la publication de cette dernière qui n’a pas hésité une seule seconde à se dévoiler comme jamais elle ne l’avait fait. Et pour cause, on a pu constater que son visage a été marqué par des carrés de peau qui ne sont pas du tout à son avantage.

Il se trouve qu’Iris Mittenaere a tenu à se justifier devant sa communauté qui se posait beaucoup de questions. L’ancienne Miss France a avoué haut et fort qu’elle avait en effet des cicatrices sur les joues et que cela pouvait encore se voir !

Si certains internautes ont vraiment été dégouté de voir cela, il se trouve que d’autres internautes ont eu beaucoup de compassion !