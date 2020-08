Iris Mittenaere : un hôtel extrêmement luxueux à Paris pour finir ses vacances avec son amoureux !

View this post on Instagram

CONCOURS 🍾 Vous avez été nombreux à me dire que vous trouviez cet hôtel dingue ! Et bien avec @ledamantinhotel nous avons décidé que c’était à votre tour de vivre la même expérience 😁 Vous savez comme j’aime pouvoir partager avec vous ce que j’ai la chance de vivre … Alors j’étais trop excitée quand on a pu mettre ça en place 🤩 je vous raconte ce qu’on vous offre ?! Votre journée de rêve commencera par 1h de privatisation totale du luxueux spa de l’hôtel, avec sa piscine, son sauna, et son espace de relaxation… Tout pour vous détendre 🧖‍♀️ Préparez-vous et allez donc prendre un délicieux cocktail par personne au bar, ou le bartender créera devant vos yeux le cocktail de vos rêves… Terminez la nuit dans une chambre double luxueuse (la literie est divine!), vue sur la Tour Eiffel clignotante pour un romantisme fou… Réveillez-vous reposés avec un magnifique petit déjeuner servi en chambre, directement sur le lit au chaud dans vos peignoirs ou sur le balcon pour profiter un peu plus de cette vue… Pour réaliser ce week-end au paradis ? •Me suivre & suivre @ledamantinhotel •likez la publication et taguez 2 amis en commentaire Tirage au sort le 20 août et résultat en story !! Rappel des gains ( 1 nuit en chambre double vue sur le Tour Eiffel, 2 cocktails au bar, 2 petits déjeuners, 1h de privatisation totale du spa pour 2 ) valable jusqu’au 30 décembre 2020. #concours