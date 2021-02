Iris Mittenaere : un rendez-vous qui tourne mal avec l’humoriste Kev Adams, il balance tout en plein direct !

A l’heure où l’ancienne Miss France Iris Mittenaere est au plus mal, on a pu découvrir que les débuts de la relation entre la jeune et Kev Adams n’étaient pas aussi simples que l’on pourrait le penser. En effet, alors que l’on aurait pu penser que l’entente s’était toujours bien passée entre les deux protagonistes, c’est une révélation assez choquante que l’on a pu découvrir il y a tout juste quelques heures.

En effet, alors que l’humoriste n’hésite jamais d’habitude à partager toute sa vie privée avec ses fans dont il est par habitude très proche, on ne s’attendait pas à pouvoir apprendre une telle nouvelle de sa part : les internautes sont encore sous le choc de ces révélations qui sont pour le mois très étonnantes !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kev Adams (@kevadams)

Kev Adams balance tout sur sa relation avec Iris Mittenaere : l’ancienne Miss France est dans la tourmente !

C’est une nouvelle qui tombe au plus mal pour l’ancienne Miss France qui n’avait probablement pas besoin d’une nouvelle polémique après les derniers scandale qui la concernent : on ne pensait pas en effet que celle-ci allait être au coeur d’un nouveau scandale qui a rendu complètement dingue ses fans, c’est le moins que l’on puisse dire !

C’est lors d’une invitation sur une émission de Fun Radio que le jeune humoriste a en effet tout balancé sur le premier rendez-vous qu’il a eu l’occasion d’avoir avec l’ancienne Miss France. Comme on le sait, celui-ci n’est clairement pas indifférent face au charme de la jeune femme, mais nous n’avions jusque là pas connaissances des détails assez croustillants entre la belle jeune femme et l’humoriste français, qui fait actuellement un très gros carton avec ses dernières apparitions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

En effet, alors que l’on pourrait penser que les deux protagonistes s’étaient rencontrés dans le plus grand secret, il semblerait bien qu’une autre personne soit alors intervenue et jusque-là personne ne pouvait s’attendre à voir cela arriver. Par le passé, on avait pu avoir connaissance de nombreuses rumeurs concernant une relation, mais rien n’avait été officialisé à l’époque, pour le plus grand désespoir des fans qui en attendaient beaucoup plus à l’époque. Mais qu’en est-il réellement ? Et bien Kev Adams a tout balancé en plein direct !

Kev Adams et Iris Mittenaere : une troisième personne se serait invitée dans leur rendez-vous discret !

Alors que l’humoriste Kev Adams espérait sans doute rencontrer l’ancienne Miss France Iris Mittenaere dans la plus grande discrétion, c’était sans doute sans imaginer qu’un nouvel invité allait surprendre les deux personnalités françaises.

On a en effet pu comprendre que lors de ce rendez-vous, et bien la manageuse de la jeune femme ait décidé de s’inviter, comme l’a prévisé Kev Adams lors d’une interview accordée à la radio Fun Radio. Ce dernier n’a d’ailleurs pas hésité à raconter que cette dernière avait des airs de Whoopi Goldberg, la fameuse comédienne dont les français se souviennent avoir vu dans le film Sister Act.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kev Adams (@kevadams)

Mais alors que la collaboratrice de la jeune femme se montrait très présente, elle n’a pas hésite à demander directement à l’ancienne Miss France ce qu’elle attendait d’elle précisement, laissant un gros malaise dans la rencontre. Il a également raconté que lorsqu’il faisait des blagues à Iris Mittenaere, la manageuse de cette dernière n’hésitait pas à répondre que cela n’avait rien de drôle, de quoi rendre le moment “choquant” pour Kev Adams !