Iris Mittenaere : une de ses nouvelles photos fait le buzz, à deux doigts d’être censurée !

C’est une histoire complètement dingue que l’on a pu entendre concernant l’ancienne Miss France, et cela va vraiment surprendre les fans qui ne pensaient clairement que la jeune femme allait pouvoir aller aussi loin cet été. Mais c’était clairement sans compter sur Iris Mittenaere et son envie de montrer son quotidien à ses fans, même si rien ne s’est passé comme prévu comme on a pu le constater. En effet, bon nombre d’internautes qui n’ont pas pu partir en vacances cet été ont vraiment été très surpris de voir les dernières publications d’Iris Mittenaere.

Alors que certains français ont en effet ne pas pu partir en vacances cet été, ils peuvent en revanche se contenter de voir les photos complètement dingues d’Iris Mittenaere sur les réseaux sociaux, et pour cela on peut dire que les plus grands admirateurs de l’ancienne Miss France ne seront vraiment pas déçus. En effet, on a pu voir que ces dernières semaines, la jeune femme a pu se rendre dans des endroits ensoleillés tous plus dingues les uns que les autres, et cela va pouvoir faire plaisir à ceux qui sont bloqués chez eux à cause de certains cas de figure liés au coronavirus notamment.

En revanche, on ne pensait pas qu’Iris Mittenaere allait pouvoir faire parler d’elle avec sa dernière photo qui a complètement dérapé : on peut dire que rien ne s’est passé sur ce dernier cliché et elle ne pensait sûrement pas que les internautes allaient pouvoir être en mesure de relever le petit détail qui est assez dingue sur le cliché où elle apparaît en très bonne forme. Avec une petite tenue complètement dingue, il n’en a pas fallu plus à certains internautes pour réagir de la sorte et commenter directement le cliché de l’ancienne Miss France.

Iris Mittenaere : elle laisse apparaître ses longues jambes bronzées pour ses fans…

Alors que la température sur certaines régions en France a été vraiment très catastrophique, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer qu’Iris Mittenaere allait pouvoir faire parler de la sorte avec une nouvelle photo en petite tenue comme on a pu le constater ces derniers jours. Il se trouve en effet que la jeune femme a pu aller très loin et provoquer des centaines de commentaires en seulement quelques minutes, ce qui a eu pour effet de provoquer des réactions vraiment très impressionnantes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Toutefois, certains internautes ont clairement remarqué qu’Iris Mittenaere avait une tenue très courte, et avec son croisement de jambes, celle-ci n’a peut-être pas vu qu’un petit bout de sa culotte était tout simplement visible sur sa publication. Bien que certains internautes l’ont très directement remarqué, ce n’est pas le cas de tout le monde et certains d’entre eux ont préféré se contenter de féliciter la jeune femme pour sa beauté, qui est tout simplement radieuse. Il faut bien avouer qu’elle n’a vraiment rien à envier aux autres femmes…

Iris Mittenaere dans la tourmente, sa dernière photo pourrait être retirée des réseaux sociaux

On sait que les réseaux sociaux comme Instagram ne font désormais plus aucun cadeau pour les publications qui peuvent dépasser parfois la censure dans certains pays, que ce soit en France ou bien encore ailleurs dans le monde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

En revanche, il semblerait qu’Iris Mittenaere soit assez douée pour pouvoir passer à côté des restrictions qui peuvent imposer les réseaux sociaux, et pour le moment elle n’a pas eu à subir les conséquences terribles d’une suspension de compte, comme on a pu le voir ailleurs encore récemment pour certaines femmes assez célèbres en France et dans le monde.