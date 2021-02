Iris Mittenaere sans vêtement dans sa chambre d’hôtel : les photos chocs dévoilées !

Personne n’aurait pu penser un jour voir des photos aussi choquantes de la part de l’ancienne Miss France Iris Mittenaere, et le moins que l’on puisse dire c’est que pour certains fans de la jeune femme c’est un grand jour qui est arrivé, même si personne ne pensait un jour qu’elle allait pouvoir se montrer de la sorte.

Il faut dire qu’en étant Miss France, généralement les jeunes femmes qui sont élues évitent de se montrer de la sorte pour ne pas trop choquer le comité Miss France.

Mais concernant Iris Mittenaere, la jeune femme n’a vraiment pas froid aux yeux et il semblerait qu’il lui en faut beaucoup plus pour pouvoir l’impressionner comme en témoigne les différents clichés que l’on a pu découvrir et qui ont de quoi être assez étonnants, c’est le cas de le dire !

En effet, alors que la crise sanitaire du coronavirus bat son plein, il semblerait qu’Iris Mittenaere ait décidé de passer du bon temps afin de bien se relaxer.

Pour elle, c’est une occasion en or de pouvoir se faire du bien dans une belle chambre d’hôtel, avec son compagnon que ses plus grands fans connaissent d’ailleurs très bien.

Mais en revanche, si la jeune femme n’hésite pas à partager son quotidien, personne n’aurait pu penser que celle-ci allait être aussi évocatrice dans cette publication que l’on a pu découvrir sur les réseaux sociaux.

Iris Mittenaere partage ses formes généreuses sur les réseaux sociaux avec une série de clichés très impressionnant

C’est donc encore une fois sur le réseau social Instagram qu’elle semble tant affectionner que l’on a pu retrouver Iris Mittenaere dans une tenue assez impressionnante, c’est le cas de le dire. Il faut bien avouer que la jeune femme n’a pas hésité une seconde par le passé à dévoiler d’autres clichés où elle avait enflammé la toile, mais il semblerait que cette fois-ci, une nouvelle étape soit franchie pour la jeune femme qui a tout montré sur les réseaux sociaux.

On a en effet pu la découvrir dans le fameux “Hidden Hotel” de Paris, dans une chambre qui risque par la suite d’être très convoitée par d’autres visiteurs qui vont avoir envie de se rendre dans les mêmes draps que la jeune femme, comme on a pu le voir sur la photo où elle apparait plus belle que jamais sans aucun vêtement sur elle. En effet, on a pu la voir dans une série de clichés assez dingue…

Iris Mittenaere se fait prendre en photo dans sa chambre d’hôtel : les clichés se retrouvent sur les réseaux sociaux

Sur les trois clichés de l’ancienne Miss France Iris Mittenaere que l’on a pu voir, on peut donc constater que celle-ci est très souriante dans son lit de draps blancs, et qu’elle est d’ailleurs en très bonne compagnie si on peut se fier aux mentions que l’on retrouve dans son commentaire de publication.

En revanche, ce qui a étonné les internautes, c’est de voir que l’ancienne Miss France Iris Mittenaere avait osé défier l’ancien comité Miss France en publiant des clichés de la sorte : pas sûr que cela soit toléré par les instances !