Iris Mittenaere vêtue d’une longue robe blanche aux côtés de Diego El Glaoui, les internautes réagissent

Un cliché qui crée un véritable Buzz.

Depuis un an, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui filent le parfait amour. Ensemble, ils ont vécu durant cette période de nombreuses aventures dans diverses régions du monde. À part cela, ils sont aussi très présents sur les réseaux sociaux, et partagent fréquemment les moments forts qu’ils vivent au quotidien, au grand bonheur de leurs nombreux admirateurs.

Ainsi, ce dimanche 6 septembre 2020, Iris Mittenaere a publié un cliché qui a émerveillé les fans du couple, et qui a également suscité de nombreuses réactions. Dans la photo, on voit les deux amoureux, côte à côte dans un appartement. Diego El Glaoui tient tendrement sa belle princesse dans ses bras. Cette dernière, quant à elle, est toute souriante.

Visiblement, ils sont habillés pour une occasion très spéciale. En effet, Diego El Glaoui porte un costume dans lequel il est plus élégant que jamais. Quant à Iris Mittenaere, elle porte une robe blanche en satin et une chaussure blanche très bien assortie à sa robe. En légende de la photo, l’ancienne reine de beauté a écrit ces mots : « You’re cute » ou « T’es mignon ».

Quand les internautes ont vu le cliché, la toile s’est emballée au point que la publication est devenue un véritable buzz. De plus, la veille du jour de la publication de ce cliché, Iris Mittenaere avait dit à ses abonnés qu’elle allait leur faire part d’une bonne nouvelle et que son couple avait quelque chose à célébrer.

C’est alors que de nombreuses réactions ainsi que des commentaires venant des fans en ébullitions ont afflué. Certains d’entre eux disent : « Tellement beaux », « Vous êtes magnifiques tous les deux », « Ils sont trop mignons ».

Une robe de mariée ?

À part les commentaires pleins d’éloges des amoureux, la publication d’Iris Mittenaere a également semé le doute chez les fans qui n’ont pas hésité à poser des questions. « Seriez-vous en train de nous cacher quelque chose », « Quand emménagerez-vous dans ton appartement ? » ont dit certains d’entre eux.

Il faut dire qu’au vu de ces tenues chics et très élégantes que le couple porte, certains fans ont imaginé certaines choses. En effet, il a ceux qui ont tout de suite cru que cette longue robe blanche d’Iris Mittenaere était une robe de mariée. « J’ai vraiment cru pendant un instant que tu portais une robe de mariée », « Jour de mariage ? », « Vous êtes-vous mariés ? », « Fiançailles ? », ont-ils demandé à l’ancienne Miss France.

Toutefois, un autre commentaire, cette fois-ci venant de l’acteur Jessé Rémond Lacroix, apporte la confirmation qu’Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ne se sont pas encore mariés. Il a dit : « Wôw, j’ai bien cru que vous ne m’aviez pas invité au mariage. »

Toujours en rapport avec la manière dont est habillé le couple, il y a cette question très bien posée de la part d’un internaute. « Est-ce à l’occasion du mariage de ta maman ? » a-t-il demandé. On se souvient effectivement qu’en 2019, Iris Mittenaere avait annoncé que sa mère Laurence Druart allait sceller son union avec l’élu de son cœur. Toutefois, la question demeure encore sans réponse.

Quoi qu’il en soit, même s’ils ne se sont pas encore passé la bague au doigt, un mariage entre Iris Mittenaere et Diego El Glaoui a de quoi faire jubiler leurs nombreux fans. Certains d’entre eux ont dit qu’ils feraient un très joli couple marié tandis que d’autres attendent impatiemment que Diego El Glaoui fasse enfin sa demande en mariage