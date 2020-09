Isabelle Adjani : la star n’hésite pas tacler Nicolas Bedos sur sa vie amoureuse !

Isabelle Adjani s’est livrée pendant une longue interview. Elle a fait des révélations sur sa personne et ses projets. Pendant l’entretien, l’actrice n’a pas hésité à remonter les bretelles à son interlocuteur. Il s’agit de Nicolas Bedos. Choquée par une question du journaliste, Isabelle Adjani a fait un commentaire piquant sur les conquêtes amoureuses de Nicolas.

Deux célébrités, dans une interview…

Isabelle Adjani est une actrice française très célèbre. Née en Juin 1955, elle devient très célèbre en 1970. Elle doit sa célébrité aux émissions de télévision et après au cinéma. Rapidement, elle devient une grande vedette du cinéma français. Elle arrive à jouer à la perfection plusieurs types de personnages (névrosés, déments, mystérieux, perturbés etc.). victorieuse à 5 reprises du César de la meilleure actrice, Isabelle a également été nommée deux fois à l’oscar de la meilleure actrice. Parmi les films tournés par l’actrice on a : la journée de la Jupe, l’Eté meurtrier, Camille Claudel et la Reine Margot.

De son coté, Nicolas Bedos est un habitué du monde du cinéma. Il est à la fois humoriste, acteur, réalisateur, metteur en scène et dramaturge. Il a aussi été nommé onze fois aux César 2020 pour finir par obtenir le césar du meilleur scénario original. Jouant le rôle d’interlocuteur, Nicolas Bedos a interviewé Isabelle Adjani. Cette dernière devrait répondre aux questions de Nicolas. Ce qui fut le cas jusqu’au moment où une question du journaliste choqua l’actrice. Elle lui répondit de fort belle manière !

Une réponse saignante à Nicolas Bedos

L’interview de Nicolas Bedos était pour le magazine Paris Match. L’une des questions de Nicolas a touché la corde sensible de l’actrice. En effet, le scénariste s’est penché sur la prise de poids de l’actrice lors de la sortie du film La journée de la Jupe. « Alors même qu’on exhorte les femmes à se libérer des carcans esthétiques, pense-t-elle qu’elle vivrait différemment de nos jours ce changement de silhouette qui fut le sien à un moment ? ». Une question qui, à voir le temps de silence, a surement mis l’actrice sur les nerfs. Cependant la réponse qui suivit fut piquante !

« C’est assez amusant d’aborder ces sujets avec vous, qui êtes réputé pour vos conquêtes et qui semblez fasciné par la beauté. » lâcha une Isabelle malicieuse. Elle renchérit en parlant de « laisser-prise » qu’elle a eu toute sa vie à partir de son adolescence. « Evidemment que je me félicite que les normes esthétiques se cassent la gueule. Tant mieux ! » Conclut Isabelle Adjani ! Une réponse très piquante même dite sur un ton calme et humoristique. La franchise de l’actrice prouve sa grande force de caractère et c’est Nicolas qui vient d’en faire les frais.

Un tacle bien précis comme sur un terrain de foot…

La réponse de l’actrice Isabelle Adjani a touché la vie privée de son interlocuteur. Nicolas Bedos a eu de multiples conquêtes amoureuses, pour rappel. L’actrice faisait sûrement allusion à ses relations antérieures avec Doria Tillier, Elsa Zylberstein, Helena Noguerra, Pom Klementieff et bien évidemment Mathilde Warnier. C’était également une manière de confondre Nicolas Bedos sur ses critères de choix pour ses goûts féminins. Décidément Isabelle Adjani a su piquer à l’endroit pile où ça ferait mal.

L’actrice de 65 ans n’a aucun complexe face à son âge avancé. D’ailleurs elle se sent plus jeune lorsqu’elle regarde le film d’une jeune actrice qu’elle admire. Ainsi, chaque heure Isabelle Adjani « change d’âge ». Elle a récemment défendu le film « La reine Margot » au festival du film d’Angoulême.