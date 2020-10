Isabelle Balkany n’est pas tendre avec la série Capitaine Marleau !

Isabelle Balkany est une personnalité réputée pour sa franchise. Sur le réseau social Twitter, elle n’hésite pas à donner son avis de façon poignante sur un sujet qui lui tient à cœur. Elle en a encore remis une couche le mardi dernier. En effet, après avoir suivi le nouvel épisode de Capitaine Marleau, elle a exprimé son ras le bol par rapport à la mauvaise utilisation de la langue française de Corinne Masiero. Un tacle qui n’est pas resté sans réponse !

Capitaine Marleau, la série culte est de retour !

Capitaine Marleau est une série télévisée française crée par Josée Dayan et Elsa Marpeau. Chaque épisode dure environ 1H30mn et est diffusée sur la chaîne de télévision France 3. A ce jour la série Capitaine Marleau est à sa troisième saison. Chaque saison comporte sept épisodes à la fois passionnant et intriguant. La série culte n’est pas suivie qu’en France. Elle a acquis de l’audimat en Suisse et en Belgique. Les espagnols et les canadiens en profitent également. Le rôle principal est interprété par l’actrice Corinne Masiero.

Le personnage du capitaine Marleau dégage un certain excentrisme doublé d’un humour noir. Un aspect de la personnalité qui a participé au succès de la série. Dans la série télévisée, capitaine Marleau doit résoudre des affaires de meurtres assez complexes. Doté d’un esprit de traqueur, la capitaine de gendarmerie pourchasse les criminels jusqu’au bout. Après un long moment d’interruption, la série Capitaine Marleau a repris ce mardi 13 octobre dernier. Suivi par tous les français notamment Isabelle Balkany, ce nouvel épisode sera sujet d’attaques verbales.

Isabelle Balkany agacée par le lexique de la série…

A la fin du premier épisode de Capitaine Marleau, Isabelle Balkany est montée au créneau pour exprimer son mécontentement. « Par pitié, pour arrêter le criminel, inutile de massacrer le français » a écrit l’épouse de Patrick Balkany. Elle trouve que l’expression de l’actrice n’ajoute aucune plus-value à la série. Le langage familier utilisé dans la série n’est pas du goût d’Isabelle. « C’est pitoyable ! Un petit effort les plumes » a continué Madame Balkany.

Malgré l’intervention de certains internautes sur l’aspect pertinent du langage du personnage, Isabelle Balkany n’a pas lâché prise. Elle trouve « indigne et choquant » que ce soit le personnage principal, interprété par Corinne Masiero, qui tienne ce langage.

L’ancienne première adjointe du maire aurait préféré que ce soit MM Lambert, joué par Depardieu, qui fasse une telle utilisation. L’attaque verbale d’isabelle Balkany n’a pas eu de réponse directe de Corinne Masiero. Mais l’actrice a plutôt laissé un message à tous ses détracteurs.

Corinne Masiero se fout de ce que pensent les autres !

« Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, j’en ai rien à foutre ». a déclaré Corinne Masiero au Parisien. L’actrice s’est exprimée dans une interview qui a été réalisée avant la diffusion de l’épisode. Habituée à se faire critiquer sur les réseaux sociaux, l’interprète de capitaine Marleau, se sent bien dans le rôle qui lui est assigné. Même si la série est « nulle à chier », l’actrice n’oblige personne à la suivre. Elle le fait savoir ironiquement en disant : « Après il y a un bouton sur la télé pour l’éteindre, aussi » !

Il faut préciser que cette série a permis à Corinne Masiero de se révéler au grand public. L’actrice a avoué devoir consulter un psychologue afin de pouvoir gérer les contours de sa célébrité. Corinne Masiero a confié à Télé 7 jours que les critiques peuvent déclencher en elle une violence qu’elle n’a pas encore « fini de gérer ». Elle a donc mieux à penser que les avis extérieurs… c’est dit !