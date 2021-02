Isabelle Morini-Bosc : elle pousse un très gros coup de gueule et balance tout, c’est “vraiment dégueulasse” et inadmissible !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste, Isabelle Morini-Bosc, en a gros sur le coeur ! En effet, cette dernière ne se gêne jamais pour pouvoir dire très haut et fort ce qu’elle pense, et elle l’a par ailleurs encore prouvé avec une déclaration choquante.

Comme à son habitude, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna, Isabelle Morini-Bosc ne mâche pas ses mots, c’est le moins que l’on puisse dire ! Mais ne comptez pas sur elle pour qu’en 2021 elle ne s’exprime plus, c’est bien mal la connaître !

Isabelle Morini-Bosc : elle revient sur la polémique lorsqu’elle se serait endormie sur le plateau de l’émission !

Cela fait maintenant plusieurs semaines que cette polémique s’est déroulée sur le plateau de Touche Pas À Mon Poste en plein direct sur C8, mais personne ne pensait que la principale intéressée, la chroniqueuse Isabelle Morini-Bosc, reviendrait sur les faits.

En effet, les téléspectateurs de l’émission ont été très nombreux à croire que lorsque l’invité Michel Zecler est intervenu sur le plateau, celle-ci se serait tout simplement endormie.

📺 #Symphonissime ce soir sur @France2tv : "un programme bon pour le moral, une excellente surprise", coup de coeur d'@IsaMoriniBosc dans #LaissezVousTenter, et une mention spéciale pour la tenue de @VianneyMusique ❤️ pic.twitter.com/574pz3XoMj — Laissez-Vous Tenter – RTL (@LVT_RTL) January 23, 2021

Mais la réalité pourrait en fait être tout autre, et Isabelle Morini-Bosc a donc tenu à rétablir la vérité pour que tout le monde sache vraiment ce qu’il s’est passé. En effet, ce jour là, Michel Zecler était l’invité de l’émission et il venait livrer un témoignage vraiment poignant dans l’émission de Cyril Hanouna.

Mais que s’est-il vraiment passé ce jour là pour Isabelle Morini-Bosc ? S’est-elle vraiment endormie sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, ou s’agit-il d’une vive émotion qu’elle aurait essayé de cacher ou d’une toute autre raison ? Et bien elle a tenue à rétablir la vérité devant tout le monde, et le moins que l’on puisse dire c’est que personne ne pouvait s’attendre à une telle réponse de la part d’Isabelle Morini-Bosc, qui n’a pas hésité à tout balancer lorsqu’elle s’est retrouvée dans une toute autre situation en face de l’animatrice Evelyne Thomas, que les plus grands fans de télévision connaissent très bien !

Avons rencontré Stéphane et Laye, si généreux, grâce à #TPMP et à « Baba » (1 baba, logique pour un pâtissier). C’est si beau de les voir enfin sortis… du pétrin ! ❤️😘👍🙏 pic.twitter.com/x2tSJQ0Mp5 — Isabelle Morini-Bosc (@IsaMoriniBosc) January 15, 2021

Isabelle Morini-Bosc s’explique en plein direct : elle a très mal aux yeux, c’est une grosse catastrophe !

La chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste a donc décidé de s’exprimer suite à la grande vague d’indignation qu’elle a pu voir sur le web. En effet, les internautes n’ont pas compris que la chroniqueuse semblait s’être endormie sur le plateau de l’émission, même si dans la réalité tout est très différent.

En effet, elle a expliqué que ce jour là, elle avait des problèmes aux yeux qui la brûlaient, et donc elle n’arrêtait pas de se gratter les yeux. Tout comme les personnes qui ont des allergies notamment en été avec le pollen, on imagine que pour Isabelle Morini-Bosc, la chroniqueuse de TPMP, la situation a dû être assez insoutenable.

Étant d’autant plus filmée en plein direct dans l’émission, cela a dû être très gênant pour elle et on comprend donc qu’elle ait pu trouver les réactions comme étant “odieuses” de la part des internautes mais également des journalistes qui l’ont accusé de s’être endormie en plein direct. Comme quoi, c’est encore bien là la preuve qu’il ne faut jamais se fier à ce que l’on voit et toujours demander des explications claires !