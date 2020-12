Isabelle Morini-Bosc : elle reprend la présentation de TPMP et se fait tacler sur internet !

En remplacement à Cyril Hanouna ce lundi 28 septembre, la journaliste Isabelle Morini-Bosc s’est fait tacler par les internautes.

Isabelle Morini-Bosc au poste de Cyril Hanouna ce lundi pour présenter TPMP

Touche pas à mon poste est l’émission culte de C8 présentée par le célèbre animateur Cyril Hanouna depuis 2010. Ce programme est sans doute, l’un des plus suivis de cette chaîne de télévision. Les amateurs de Touche pas à mon poste n’ont pas été indulgent envers Isabelle Morini-Bosc qui était aux commandes de la présentation ce lundi. Habitués à voir Cyril Hanouna à la modération de leur émission favorite, les téléspectateurs de C8 ont été surpris ce 28 septembre de trouver un autre visage, la journaliste de 66 ans de RTL à la présentation de Touche pas à mon poste. Les internautes qui ont estimé que cette dernière n’était pas à la hauteur de leurs attentes, n’ont pas manqué de la critiquer sur les réseaux sociaux. Le public n’est visiblement pas patient d’autant plus qu’Isabelle Morini-Bosc était à sa première expérience, pour ce qui est de la présentation de cette émission car elle intervient généralement comme chroniqueuse.

N’ayant pas convaincu les téléspectateurs, la journaliste de radio et télévision s’est fait dézinguer par les amateurs de ce programme qui ne l’ont pas trouvé à la hauteur. Depuis le début de la rentrée, l’animateur emblématique de C8, Cyril Hanouna brille par son absence alors qu’il avait promis plus de live à ses fidèles téléspectateurs. Il est très apprécié par ses fans qui trouvent du plaisir à le suivre dans Balance ton poste, prendre ou à laisser et Touche pas à mon poste. Celui qui se fait appeler Baba a été représenté sur le plateau de son talk-show ce lundi par Isabelle Morini-Bosc qui s’est fait découvrir à la télévision en 2004 alors qu’elle était chroniqueuse sur Canal+ dans Le Grand Journal. Ayant participé à plusieurs autres émissions, elle a rejoint l’équipe de chroniqueurs de Cyril Hanouna en 2013. Si Isabelle Morini-Bosc est appréciée pour sa bonne humeur en tant que chroniqueuse, cela n’a pas été le cas ce lundi où on l’a vu au poste de Cyril Hanouna.

Isabelle Morini-Bosc critiquée après sa présentation de TPMP

Cyril Hanouna avait signalé son absence sur son compte Twitter quelques heures avant et avait néanmoins précisé qu’il serait de retour mardi. Toujours dans son message, ce dernier avait conclu en déclarant qu’il laissait ses fans entre de bonnes mains sans toutefois dévoiler le nom de celui ou celle qui devait le remplacer. Les amateurs de cette émission ont été surpris de découvrir la présence d’Isabelle Morini-Bosc au poste de Cyril Hanouna. Il faut néanmoins rappeler qu’on ne peut pas plaire à tout le monde. Toutefois, les internautes qui sont habitués à une grande ambiance sur le plateau de Touche pas à mon poste, ont eu droit à un spectacle plutôt morose. Une atmosphère qui aurait poussé de nombreux spectateurs à déserter le talk-show de Cyril Hanouna. Isabelle Morini-Bosc, violemment critiquée alors qu’elle n’était qu’à sa première soirée, devrait placer la barre très haut pour réussir à captiver l’attention et l’admiration des téléspectateurs de C8.

Touche pas à mon poste, créé en 2010 serait devenue l’une des émissions les plus appréciées par français. Elle reçoit via son présentateur emblématique Cyril Hanouna, de nombreuses célébrités qui s’expriment sur des sujets variés. Ce talk-show s’intéresse également à l’actualité qui aurait marqué la semaine précédente ainsi que les événements à venir. Le mari d’Emilie, est devenu un acteur indispensable de ce programme dont l’absence se fait toujours ressentir. Ce dernier a sans doute une manière unique d’animer cette émission et c’est d’ailleurs pour cette raison que ses fans ont eu du mal à s’adapter à la façon de faire de la journaliste de RTL.