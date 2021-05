Issa Doumbia balance tout, ce réalisateur a tenu des propos racistes au début de sa carrière

Il ne se passe malheureusement plus une seule semaine sans que l’on entende parler de graves révélations dans les médias concernant des accusations de racisme, et à chaque fois les messages sont très durs et même assez violents. En revanche, concernant le comédien Issa Doumbia, il se trouve que c’est la toute première fois que ce dernier a pu prendre la parole à ce sujet, alors que l’on pensait qu’il n’avait jamais pu connaître de graves accusations à ce sujet.

De plus en plus de personnalités témoignent pour dénoncer le racisme

Par le passé, on a pu voir pour autant d’autres comédiens, humoristes, et animateurs de télévision être victimes de racisme. Récemment, on se souvient notamment d’une déclaration assez folle de la part de Benjamin Castaldi, le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste auprès de Cyril Hanouna. Celui-ci avait pu contre toute attente tout raconter à l’antenne le jour où l’animateur mythique a été victime de racisme lors d’un voyage.

Alors que toute l’équipe de l’émission était en voyage, il se trouve que l’animateur a été arrêté à l’aéroport. Bien que officiellement, personne ne pourrait être en mesure de savoir si c’est vraiment son visage qui a mal été interprété, le fait est que les autres membres de l’équipe de TPMP n’avaient pas été arrêtés ce jour là. Plus récemment, c’est aussi une autre comédienne qui a pu prendre la parole et faire des déclarations assez choquantes.

Le chroniqueur Pierre Ménès, que l’on a pu voir à la télévision pendant des années, a tout d’abord été accusé de graves agressions qui pourraient lui coûter très cher à l’avenir. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là, bien au contraire. En effet, quelques jours après ces témoignages assez fous que l’on a pu entendre dans les médias, la comédienne Leïla Bekhti a fait à son tour des révélations assez étonnantes au sujet du chroniqueur. Si on en croit ses accusations, ce dernier l’aurait même traité de « bougnoule », des mots qui ne passent pas du tout et qui ont choqué l’opinion public.

Plus récemment encore, c’est le candidat Mohamed Cheikh que l’on a pu découvrir dans l’émission Top Chef qui a pu faire de graves révélations dans le monde de la cuisine. Et tout cela était sans compter sur les dernières déclarations du comédien Issa Doumbia, qui est revenu sur un épisode assez tragique de sa carrière récemment, que personne n’aurait pu imaginer.

Issa Doumbia raconte tout sur ce réalisateur décédé qui lui a fait une remarque raciste

C’est sur le plateau de l’émission Buzz TV que le comédien Issa Doumbia a fait des révélations assez dingues concernant le racisme dans le monde des médias. Il a en effet pu mentionner un réalisateur désormais décédé qui lui aurait dit quelque chose de « scandaleux », selon ses propres termes, sans donner plus de détails.

Toutefois, loin de se laisser faire, ce dernier n’a pas hésité à ouvrir sa « gueule » pour faire comprendre qu’il n’allait pas se laisser faire. Une bonne chose à savoir de la part du comédien qui ne garde pas sa langue dans sa poche, c’est le moins que l’on puisse dire.