Issa Doumbia est-il en bons termes avec Cyril Hanouna ? Voici ce que vous devez savoir

Il est important de noter que l’équipe de TPMP a tendance à tourner très rapidement puisque de nouveaux chroniqueurs peuvent faire leur entrée. Dernièrement, vous avez pu découvrir Steeve Boulay, qui était intervenu notamment pour les 20 ans du Loft. Il est présent sur le plateau de C8 assez régulièrement aux côtés d’autres chroniqueurs un peu plus récurrents comme Bernard Montiel ou encore Guillaume Genton. Ceux qui regardent le programme depuis quelques années ont pu croiser Issa Doumbia.

Pourquoi Issa Doumbia a-t-il disparu de TPMP ?

Entre 2015 et 2018, Issa Doumbia était un chroniqueur récurrent autour de la table comme MCE peut le préciser dans son article. Toutefois, celui qui a perdu un poids très important a décidé de tourner la page, les internautes se demandent alors si les deux hommes sont toujours en bons termes. Vous savez sans doute qu’Issa Doumbia est aux côtés d’Arthur, il est désormais un intervenant régulier dans Vendredi tout est permis par exemple.

Les relations entre Cyril et Issa sont toutefois bonnes, même si le présentateur de TPMP ne porte pas dans son coeur Arthur .

. Issa Doumbia a su gravir les échelons puisqu’il a été chroniqueur dans TPMP puis un acolyte des émissions d’Arthur avant de débarquer dans Show me your Voice.

En effet, Issa Doumbia est aux commandes d’une nouvelle émission qui pourrait combler de nombreux internautes.

Apparemment, il aurait quitté l’équipe de Cyril Hanouna puisqu’il n’évoluait pas.

Vous pouvez découvrir dans les colonnes du site Internet que C8 n’aurait pas donné de suites positives à d’éventuels projets concernant une évolution alors qu’il avait passé près de trois ans autour de la table de Cyril Hanouna.

Apparemment, une opportunité aurait pu se présenter il y a quelques années alors que Camille Combal avait décidé lui aussi de quitter TPMP notamment pour débarquer sur TF1. De ce fait, Cyril Hanouna aurait rapidement pensé à Issa Doumbia pour la présentation d’une émission, le sujet aurait été celui du bêtisier, mais C8 n’aurait pas donné de suites intéressantes.

Par la suite, Issa Doumbia a rejoint l’équipe de VTEP avec Arthur et il est devenu un intervenant régulier de cette émission qui distribue la joie et la bonne humeur.

Issa Doumbia et Cyril Hanouna ne sont pas fâchés

Selon les déclarations partagées par Issa Doumbia, il ne serait pas fâché avec Cyril Hanouna. Certes, ce dernier ne parle pas à Arthur puisque les deux hommes ont pu se critiquer à maintes reprises que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore sur les plateaux de télévision. Issa Doumbia a précisé qu’ils ne se parlent pas, mais, « moi, en tout cas, ils me parlent ». Il se retrouve alors au milieu, mais il ne semble pas prendre le parti pour l’un ou l’autre. Finalement, cette situation n’est pas si extraordinaire que cela.

Vous avez sans doute été au centre d’une relation alors que deux personnes ne s’appréciaient pas, mais vous aviez tout de même de l’attachement pour l’une et l’autre. Issa Doumbia est donc neutre et il aurait comparé Arthur et Cyril Hanouna à des parents. Lorsqu’ils se « chamaillent, il est préférable que tu ne t’en mêles pas, vaut mieux sortir de la pièce ».

Issa Doumbia a également connu un franc succès lors du premier confinement puisqu’il partageait ses entraînements pour perdre du poids. Il a réalisé une interview le 22 avril dernier pour Télé Loisirs, il précise alors que ce partage lui donnait de la motivation et cela motivait aussi les autres, mais quelque chose a pu le déranger puisque les « gens sont se sont basés sur des chiffres et c’est ça qui m’embête beaucoup ».