Issa Doumbia semble continuer sa transformation, les fans sont totalement choqués avec ce nouveau look !

Plusieurs articles de presse ont notamment pu relater sa perte de poids, Issa Doumbia a donc entamé une vraie métamorphose et certains fans ont été clairement heureux pour lui. Vous pouviez d’ailleurs suivre ses entraînements sur son compte Instagram, cela permettait à certains internautes de le suivre et d’envisager un défi similaire. Avec le premier confinement, de nombreux Français ont décidé de se remettre au sport alors que les salles étaient fermées. Grâce à des contenus spécifiques, il était finalement possible de pratiquer à la maison comme Issa Doumbia avait pu le faire.

Issa Doumbia avait perdu plusieurs dizaines de kilos

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Issa Doumbia (@issadoumbia)



Dans un article publié par Gala, nous pouvons apprendre que l’humoriste a pu se délester de nombreux kilos. En effet, il était notamment l’invité en juin dernier de Cyril Lignac pour l’émission présentée sur M6 à savoir Tous en Cuisine. Celle-ci a connu un succès sans précédent pendant le confinement et la chaîne a même décidé de continuer la diffusion pendant plusieurs mois malgré quelques pauses.

Issa Doumbia avait donc été présent pour le tournage et il avait aussi dévoilé sa nouvelle silhouette .

. L’humoriste a eu l’occasion de perdre 35 kilos grâce à tous les exercices qu’il avait pu partager sur les réseaux sociaux.

Depuis 2017, Issa Doumbia s’est lancé un défi, celui de transformer son corps et de supprimer quelques kilos.

Les photos avant et après sont toujours aussi incroyables, car vous pouvez clairement découvrir cette perte de poids fulgurante. La volonté et le courage d’Issa Doumbia peuvent donc inspirer des internautes qui se retrouvent peut-être dans une telle situation. Il avait d’ailleurs fait appel à un coach qu’il avait eu l’occasion de présenter à tous les abonnés notamment sur son compte Instagram.

Les exercices étaient aussi assez intenses puisqu’il réalisait les squats, les pompes, le gainage tout en proposant un temps de récupération relativement court. Comme le précise le magazine, Issa Doumbia a eu l’occasion de perdre 10 tailles de pantalon grâce à sa méthode, cela pourra sans doute inspirer de nombreuses personnes alors que le printemps et l’été approchent à grands pas. En effet, ces périodes sont souvent propices à la perte de poids puisque les personnes souhaitent se prélasser sur la plage.

Plus de barbe pour Issa Doumbia

L’humoriste continue alors sa transformation comme vous pouvez le constater sur la dernière photo postée par Issa Doumbia. Ce dernier apparaît sans barbe et il est clairement méconnaissable. Les fans ont été clairement choqués, car il est très différent sans les poils. De nombreuses personnes n’ont donc pas réussi à le reconnaître et d’autres ont également pu le tacler puisque la méchanceté gratuite est toujours présente sur les réseaux sociaux. Les attaques sont souvent nombreuses et Issa Doumbia a précisé selon le magazine Voici que les gens peuvent être méchants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Issa Doumbia (@issadoumbia)



Des abonnés sont bien sûr bienveillants et ils n’hésitent pas à le soutenir que ce soit pour son changement ou encore son look. Il faudra désormais attendre pour savoir si l’humoriste qui apparaît souvent dans l’émission d’Arthur sur TF1 pourra adopter cette tendance sur le long terme ou si la barbe sera prochainement de retour. Le site nous apprend également que Issa Doumbia avait pu quitter Twitter à cause de la haine qui pouvait être déversée sans aucune raison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Issa Doumbia (@issadoumbia)



Dans tous les cas, l’humoriste n’hésite pas à dénoncer ces critiques assez violentes et il n’est pas le seul à être dans ce cas de figure. De nombreuses personnes sur Internet sont la cible de ces critiques.