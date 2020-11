Itziar Ituno (Lisbonne – La Casa de Papel) : elle est la star internationale de Mask Singer !

Chanteuse et actrice, Itziar Ituno est plus connue pour son rôle dans la série La Casa de Papel. Mask Singer bénéficie d’un avis favorable auprès des téléspectateurs depuis sa mise en place. Cette émission est très appréciée par les français d’autant plus qu’elle révèle les identités des célébrités du pays et d’ailleurs.

Itziar Ituno a été démasquée dans Mask Singer ce samedi

Dans leurs costumes respectifs, les célébrités de Mask Singer se font questionner par les enquêteurs afin de révéler leur identité. Créé en 2019, la saison 2 de cette émission a démarré le 17 octobre dernier et ne cesse de faire parler d’elle. Ce samedi 24 octobre, la star espagnole de 46 ans a rejoint le casting de Mask Singer pour cette soirée. De son vrai nom Itziar Ituno Martinez, Itziar Ituno joue le rôle de l’inspectrice Raquel Murillo dans la célèbre série espagnole. Depuis lors, cette dernière serait devenue très populaire sur les réseaux sociaux. Elle a fait son apparition sur le podium de Mask Singer ce weekend dans son costume de ballerine en diamant. Il faut préciser que l’édition de ce samedi représentait le deuxième épisode de la nouvelle saison de cette émission. Ceci étant, les téléspectateurs de TF1 ont été nombreux à vivre ces moments uniques de leur programme préféré.

La compétition entre les personnalités se poursuivait ce weekend et l’un des acteurs emblématiques de la célèbre série La Casa de Papel était cachée dans l’un des costumes. Il faut dire que la star espagnole est une chanteuse et aurait interprété le morceau Million Reasons de la star américaine Lady Gaga alors qu’elle arborait une tenue de danseuse. Itziar Ituno a rapidement été démasquée alors que l’émission n’était qu’au milieu de son déroulement. Après avoir mis le show sur le podium de Mask Singer, les enquêteurs de l’émission n’ont pas eu du mal à savoir qui se cachait sous ce costume. En effet, l’enquête a été menée par Alessandra Sublet, Jarry, Kev Adams et Anggun qui ont facilement découvert qu’il s’agissait de celle qui joue le rôle de l’inspectrice Raquel Murillo dans La Casa de Papel grâce à son accent espagnol.

Les autres temps forts de l’émission

Cela n’aurait pas pris du temps à Jarry de deviner l’identité de l’actrice espagnole. Sa présence dans l’émission de Camille Combal a visiblement plu aux téléspectateurs de cette émission qui n’ont pas manqué de la féliciter sur la toile pour sa belle prestation. En tant que l’un des acteurs phares de La Casa de Papel, Itziar Ituno s’illustre également comme une talentueuse chanteuse. Bien avant de se révéler comme la policière qui devient par la suite une braqueuse aux côtés du professeur dans la série espagnole, cette dernière a plusieurs autres films à son actif sans oublier son apparition à l’affiche de Loreak qui a été nominé dans les Oscars. Ce fut un plaisir pour les fans de La Casa de Papel de voir l’inspectrice Raquel Murillo dans Mask Singer ce samedi.

Il faut néanmoins rappeler que Itziar Ituno Martinez n’était pas compté parmi les 12 personnalités de Mask Singer de cette nouvelle saison. De plus, elle n’était pas non plus la seule à être démasquée lors du deuxième numéro de ce programme, les fidèles téléspectateurs de l’émission de TF1 ont également découvert les identités des deux célébrités qui se cachaient sous les costumes de perroquets qui n’étaient personnes d’autres que les frères Bogdanov, Grichka et Igor. L’émission se poursuit et il ne reste plus que 9 personnalités dissimulées sous les costumes qui devront être démasqués dans les prochains épisodes. Toutefois, les fans de ce programme ont pu avoir quelques indices sur le reste de célébrités encore en compétition. La prochaine diffusion sera marquée par l’apparition du costume du corbeau.