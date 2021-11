Ivana Trump est en deuil, elle fait part de sa tristesse suite à la mort de son ex-mari, l’animateur italien Rossano Rubicondi !

Tout ne semble pas au beau fixe pour la belle Ivana Trump. Elle vit un moment assez difficile présentement. Son ex-mari, seulement âgé de 49 ans, a trouvé la mort le 29 octobre 2021 dernier. Une véritable tragédie qui s’abat sur la charmante femme, qui a toujours du mal à s’en remettre. Ivana s’exprime et fait montre de sa profonde tristesse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ❤️Ivana Trump❤️ (@ivanatrumpfan)

Ivana Trump endeuillée : elle est totalement dévastée

L’ex époux d’Ivana Trump, Rossano Rubicondi a rendu l’âme. Il est décédé, le 29 octobre 2021, juste à l’âge de 49 ans. En effet, Ivana Trump en personne a confirmé ce surprenant départ de l’animateur italien. Elle s’est dite entièrement dévastée par cette subite disparition. En réalité, l’animateur et mannequin, se serait battu contre un cancer de la peau. Visiblement, la maladie a remporté sur lui. Il laisse ainsi, derrière lui, tous ses proches dans une immense tristesse.

Grande star du petit écran en Italie, Rossano Rubicondi a su impacter plus d’un. En 2008, il a humblement participé au show Danse avec les stars. Il a aussi eu l’opportunité de tourner dans plusieurs films. On peut mention de Kate Beckinsale et même de La Coupe d’or. Celui qui projetait lancer sa propre pizzeria, n’aura pas eu suffisamment le temps, de concrétiser son rêve. Et ce, puisque la mort l’a emporté bien plus tôt. C’est véritablement, une triste période pour l’ex-femme de Donald Trump.

En dehors d’Ivana Trump, la collègue du défunt, Simona Ventura s’est également prononcée sur le décès de son ami. Elle a laissé un message sur son compte Twitter. La jeune femme affirme : « Merci pour le voyage que nous avons fait ensemble, pour les querelles, mais aussi les rires (…) que nous avons eu ». « Bon voyage, Rip » a-t-elle ajouté pour conclure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ❤️Ivana Trump❤️ (@ivanatrumpfan)

Ivana Trump et son ex-mari, Rossano Rubicondi

Ivana est une personnalité mondaine et aussi médiatique américaine spécialement, d’origine Tchèque. Celle qui détient, plusieurs cordes à son arc est également un ancien mannequin. Elle est particulièrement connue pour avoir été la femme de Donald Trump pendant quinze longues années. Ce dernier est devenu le président des Etats-Unis en 2017.

La femme de 72 ans a été mariée à l’Italien Rossano Rubicondi, d’avril 2008 à 2009, après six ans de relation. Leur mariage a coûté une sacrée fortune, soit 3 millions de dollars. L’heureux événement s’est déroulé dans le domaine de Donald Trump, précisément à Mar-a-Lago (Palm Beach). La cérémonie a eu lieu, pour le plus grand plaisir général, en présence du clan Trump tout au complet.

Malheureusement, leur couple n’a pas survécu à la distance. Ils se sont séparés juste après moins d’un an de mariage. Ivana Trump déclare : « Rossano passe beaucoup de temps en Italie et moi, entre New York, Miami et Saint-Tropez ». « La relation longue distance ne fonctionne pas vraiment » poursuit-elle. À elle de préciser avec franchise : « On s’est bien amusé et restons amis. La rupture a été amicale ». Toute compte fait, malgré les mots crus prononcés par Rossano à l’endroit des enfants d’Ivana Trump, celle-ci, semble ne pas lui en vouloir.