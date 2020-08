Jack Ryan : une saison 3 prévue pour la série d’Amazon, et on en sait un peu plus sur la date de sortie !

Ces derniers mois, de nombreuses séries de qualité ont fait leur apparition sur Amazon Prime. La plateforme peut en effet se targuer de succès incontournables comme The Expanse, The Man in the High Castle ou encore American Gods. Parmi son catalogue, on retrouve également la fiction Jack Ryan, de multiples fois adaptée sur grand écran, avec des acteurs aussi populaires que Harrison Ford ou Ben Affleck.

Jack Ryan, l’histoire d’un personnage hors norme

Le personnage de Jack Ryan est devenu très populaire au fur et à mesure des années, grâce à ses différentes adaptations. Depuis sa création dans les années 1980, par l’auteur Tom Clancy, Jack Ryan n’a pas cessé d’évoluer. En effet, il a connu de multiples fonctions au cours de sa « carrière », comme analyste à la CIA ou Président des États-Unis. Avec la série d’Amazon Prime néanmoins, le héros retrouve une situation plus logique, celle d’un super agent secret. Dans la lignée d’autres héros incarnés par Bruce Willis ou Sylvester Stallone, c’est l’acteur John Krasinski qui prête ses traits au personnage bien connu, pour son plus grand plaisir si l’on en croit ses différentes interventions.

Une saison 2 placée sous le signe de l’action

Juste avant de tourner la saison 2 de Jack Ryan, John Krasinski a tenu le premier rôle dans le film 13 Heures de Michael Bay, pour lequel il a dû considérablement se muscler. C’est donc un Jack Ryan ayant doublé de volume qui apparaît dans ces nouveaux épisodes, diffusés en novembre dernier Sur Amazon Prime. D’après James Greer, qui interprète le rôle du mentor de notre héros, ce changement physique serait bienvenu pour le traitement de la série.

« C’est le concept de la série, montrer que le renseignement est une affaire de psychologie, d’intellectuel et de physique. Le monde des agents secrets est à multiples visages, il peut s’agit de sauver des millions de dollars grâce à un bout de papier, ou au contraire de dépenser sans compter pour secourir une seule personne ».

Si l’équipe de la série refuse d’être comparée à un James Bond ou un Jack Bauer, et tient par-dessus tout à afficher sa propre personnalité, il est tout de même difficile de ne pas voir certaines similitudes dans le traitement du personnage. C’est notamment le cas dans le courant de cette saison 2, puisque Jack Ryan a pour objectif de venger le meurtre de l’un de ses amis, montrant une facette de lui jusqu’alors méconnue.

Jack Ryan saison 3 : où en est la suite de la série ?

Aucune annonce officielle n’a encore été faite par Amazon sur les réseaux sociaux, mais The Hollywood Reporter est formel, une saison 3 est bien prévue pour Jack Ryan et elle serait même déjà en tournage. Le contraire aurait été étonnant, vu le succès de la série et ses retombées pour la plateforme de streaming.

Chaque épisode coûte une petite fortune (entre 8 à 10 millions de dollars).

Les critiques plébiscitent la série dans de nombreux pays du monde.

En ce qui concerne la date de sortie, le doute reste cependant de mise, même si l’on peut s’attendre à une mise en ligne vers la fin de l’automne 2020.