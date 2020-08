Jacques Legros : sa rencontre avec sa femme aurait pu tourner au drame ! Le journaliste raconte tout !

Un parcours difficile, mais qui a porté ses fruits

Jacques Legros, un journaliste très connu sur TF1 a été interviewé dans les colonnes de TV Grandes Chaînes. De nature discrète et modeste, il partage rarement sa vie. Bien qu’il soit omniprésent sur la chaîne, les téléspectateurs ignorent beaucoup sur ses propos.

Ce qui est sûr c’est que ces derniers savent qu’il est le joker du grand Jean-Pierre Pernaut et qu’il a habituellement vu sur les petits écrans lors des vacances scolaires. Il a même remplacé momentanément l’animateur phare de TF1 pour la présentation du journal de 13heures. En effet, Jean-Pierre Pernaut ne pouvait pas rejoindre le plateau de son émission suite à sa fragilité face au coronavirus.

Cependant, le passage du journaliste de 68 ans, sur TV Grandes Chaînes, a marqué le public. Il a fait des confessions bouleversantes, dont nombreux ne s’y attendaient surtout pas. Nul ne se doutait que Jacques Legros allait affronter divers obstacles avant de parvenir à sa place actuelle. Élevé par sa grand-mère, le pigiste avait une enfance difficile sur les bancs de l’école. Triplant la classe de second, l’adolescent a été mal traité et pointé du doigt, bien par les élèves que les professeurs. Une phrase l’avait même marqué jusqu’à présent : « Regardez ce que vous deviendrez si vous êtes comme lui — un moins que rien » disait son proviseur. Une affirmation qui avait énormément déchiré le jeune garçon.

Depuis, il a décidé de quitter l’établissement scolaire ainsi que sa demeure. Se lançant ainsi dans une nouvelle aventure, le gamin de 15 ans a rejoint un foyer de jeunes travailleurs dans les banlieues de Lille. Heureusement, son caractère très débrouillard et son attitude de combattant lui ont permis de s’initier dans la rédaction. « Petit à petit, l’oiseau a fait son nid », Jacques Legros est devenu journaliste au TF1 depuis maintenant 22 ans.

Une rencontre inaccoutumée

Après un long étalage sur son enfance et sa vie professionnelle, Jacques Legros a ensuite poursuivi l’interview par une petite anecdote. La fameuse histoire de sa rencontre avec sa femme. En effet, les retrouvailles des deux amoureux étaient loin d’être un conte de fées. Habitant tous deux au bord du bois de Vincennes, leur chemin s’est enfin croisé en promenant respectivement leurs chiens. Cependant, c’était grâce à leurs compagnons domestiques qu’ils ont peu faire connaissance. Toutefois, ce rapprochement était inhabituel puisque le doberman de Valérie a failli dévorer tout cru le petit king-charles du journaliste. Une situation qui a bel et bien gêné le duo.

La meilleure partie résidait surtout sur le fait que la vétérinaire n’a jamais vu le présentateur du JT avant cette incidence. C’était seulement quelques jours plus tard que cette dernière s’était aperçue de Jacques. « Mince, c’est le voisin avec qui j’ai engagé la discussion il y a quelques jours. Ça ne marchera jamais, car c’est quelqu’un de la télé, il est forcément insupportable ! » pensait-elle à cette époque. Quoi qu’il en soit, ces incidents n’ont pas pu empêcher le destin des deux tourtereaux.

Jacques Legros raconte la rencontre totalement improbable avec sa femme : "Elle s'est dit que j'étais forcément insupportable…" https://t.co/7Z3NY9mFXd pic.twitter.com/emTdSnI5Ek — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) August 3, 2020

Aussi complice que jamais, le couple a eu un fils ensemble et envisage de réaliser un nouveau grand projet. Un projet consistant à partir s’installer dans les Alpes-Maritimes afin de monter leur propre « business ». La création structure franco-monégasque à deux facettes. En effet, cette dernière sera dédiée, d’une part à un hôpital vétérinaire. D’autre part, à un centre de recherche, de formation et de congrès dans le but de promouvoir l’échange de connaissances entre médecins et vétérinaires. Actuellement, Jacques Legros est totalement épanoui bien au niveau personnel que professionnel.