Jade et Joy Hallyday : comment elles souffrent de la bataille judiciaire autour de l’héritage de papa !

Une situation qu’elles semblent avoir du mal à bien vivre.

Quand « trois » éléphants se battent…

C’est un secret de polichinelle qu’après la mort du mythique chanteur Johnny Hallyday, une bataille judiciaire s’est éclatée autour de son héritage. Une bataille entre Laeticia, la femme de l’idole des jeunes et ses aînés : David et Laura. On en est presque venu à oublier les deux dernières filles de Johnny Hallyday : Jade et Joy. C’est peut-être parce que leur mère les dérobait aux feux des projecteurs parce qu’elle ne voulait tout simplement pas que ses filles soient exposées aux médias.

Si Jade et Joy ont toujours été tenues en dehors de cette bataille pour l’héritage de leur père, elles commencent quand même à en pâtir si on ajoute foi aux informations de la presse people. En effet, selon ces tabloïds, les filles de Laeticia souffrent de la distance entre elles et leurs aînés qu’elles ont vus maintenant il y a un an et demi.

Les reproches de Laeticia à David et Laura

Déjà en 2018, Laeticia mettait la puce à l’oreille à tout le monde en indiquant que ses filles souffraient de ne pas pouvoir voir leurs aînés. Elle profitera de l’occasion pour indexer Laura et David qui ont promis de protéger leurs demi-sœurs et d’être présents pour elles, après l’inhumation de Johnny Hallyday. Ils ont même promis de venir leur rendre visite à Los Angeles et de les appeler le jour de la nativité, indiquait à l’époque Laeticia Hallyday qui invitait Laura et David à surseoir à cette bataille juridique parce que leurs sœurs avaient besoin d’eux.

Seulement, aucune bataille judiciaire ne sera arrêtée jusqu’aujourd’hui. David Hallyday accuse même Laeticia de manipuler ses enfants. L’éducation qu’elle leur donne est également pointée du doigt. Veuve, elle s’en occupe seule depuis des années, mais le public semble ne pas être satisfait de la façon dont elle s’y prend. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à aller loin et à la qualifier de mauvaise mère.

En effet, selon la presse people, les cadettes de Johnny Hallyday n’auraient pas suivi les cours de la journée du 18 mars au Lycée Français de Los Angeles où elles sont inscrites. Elles ont préféré fêter l’anniversaire de leur mère auprès d’elle. Ainsi, au lieu d’aller à l’école comme tous leurs camarades, les filles Hallyday se plairaient beaucoup plus à se rendre dans des évènements mondains :

soirées de gala,

anniversaires,

voyages.

En 2019 elles se sont également illustrées en ne commençant pas vite les cours. Elles ont débuté une semaine après. La semaine de retard a été mise à profit pour prolonger leur séjour au Vietnam. Le Vietnam est en effet, le pays d’origine de Jade et Joy.

Elles ont été adoptées par le chanteur et sa femme en 2004 et en 2008. Jade a rejoint le couple qui ne pouvait pas avoir d’enfant en novembre 2004 plus précisément. Joy suivra en 2008.

Pour David, ses demi-sœurs ont toujours une place dans son cœur

Les deux filles vivent avec leur mère aux États-Unis. La veuve de l’idole des jeunes a même déjà obtenu la nationalité américaine. C’était le 25 février dernier. Son avocat a tenté lors de l’audience du 29 mars, d’exploiter cet atout. Il a soutenu que le litige devait être réglé devant la justice américaine et non devant la justice française qui pourrait être favorable aux aînés Hallyday

Au cours de l’audience David n’a pas manqué d’évoquer ses sœurs. Il dit lutter pour elles également parce que l’héritage de son père est uniquement au nom de Laeticia. Une façon de montrer encore son attachement à ses demi-sœurs, même si cette bataille judiciaire les éloigne. Le verdict final du procès sera connu le 28 mai prochain si le nouveau coronavirus le permet. La fin du feuilleton est donc proche.