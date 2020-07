Jade et Joy Hallyday: elles sont victimes d’une dispute, une terrible nouvelle pour les fans !

Cependant, cela fait déjà un an et demi que l’absence de ces derniers se fait remarquer dans la famille.

Une dispute familiale éclate dès lors entre leur mère et leurs frères et sœur aînés.

Voir cette publication sur Instagram Missing those days🌊🥺💘 #bioluminescentwaves Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 16 Mai 2020 à 8 :40 PDT

Une promesse non tenue

Après l’enterrement de Johnny Hallyday, leur mère rapporte que David et Laura avaient promis aux deux cadettes de les protéger. Ils avaient ajouté qu’ils seraient là pour elles et qu’ils les appelleraient lors de la fête de Noël.

Ils avaient promis en plus qu’ils pourraient venir les voir à Los Angeles occasionnellement.

Malheureusement, cette promesse n’a pas été tenue. Il paraîtrait même que les beaux-enfants de Laeticia Hallyday les auraient assignés. Une situation qui fait terriblement souffrir Jade et Joy à l’heure actuelle. Elles réclament même des nouvelles de leur beau-frère et belle-sœur.

Et le cauchemar continue…

Voir cette publication sur Instagram 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙠𝙞𝙣𝙙 𝙤𝙛 𝙁𝙧𝙞𝙙𝙖𝙮 𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩 🍔🌴 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 6 Mars 2020 à 10 :46 PST

Malheureusement, depuis ce temps, la situation est toujours la même. Entre-temps, la veuve avait demandé à David et Laura de calmer les tensions et avait même soumis une intention de faire la paix. Ceci parce que, Jade et Joy ressentent le manque de leur frère et sœur. Elle avait même demandé de le faire, non pas pour elle, mais pour leur père. Elle avait ajouté aussi qu’il fallait la paix et beaucoup d’amour pour y arriver, car elle croit que l’amour peut tout sauver.

Cela n’a eu aucun effet, et a même intensifié cette bataille familiale. Il semblerait même que Laura recadre correctement Laeticia et ses avocats sur les réseaux sociaux. Ce qui intensifie la douleur des deux cadettes âgées de 14 et de 10 ans. Le constat est bien triste, car cela fait déjà un an et demi que la fratrie ne s’est pas réunie.

Une souffrance importante pour Jade et Joy ?

La bataille fait rage dans cette famille. Ceci à tel point que les réseaux sociaux s’en délectent à cœur joie. Laeticia Hallyday se trouve dans une position où, elle se doit de protéger ses 2 filles à tout prix du scandale médiatique. En effet, les médias affirment peut-être à tort que Laetitia éduque mal Jade et Joy.

Il faut avouer que pour le coup, le 29 mars dernier, Laeticia a eu rendez-vous avec Laura et David au tribunal de Nanterre. Le sujet étant bien sûr, la succession de Johnny Hallyday. On rapporte pour justifier ces dires que Laetitia subit une pression importante et qu’elle se repose sur ses filles. Un peu trop, il semblerait.

Il est également dit que depuis quelque temps, les deux petites sèchent régulièrement les cours à 3 occasions :

Elles auraient été vues pour la dernière fois à la rentrée 2019. Il paraîtrait même qu’elles ont séché une semaine de cours, uniquement pour prolonger leur séjour au Vietnam. Il en est de même le 18 mars dernier, pour l’anniversaire de Laeticia. En réalité, les filles ont séché les cours au Lycée français de LA, pendant toute la journée. Elles étaient allées pique-niquer et se sont ensuite habillées en robe de soirée pour le dîner chez Nobu.



Voir cette publication sur Instagram unconditional love 💕 @lhallyday 🇻🇳 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 3 Janv. 2019 à 3 :36 PST

Qu’en est-il réellement de la succession ?

David Hallyday, le fils de Johnny s’inquiète beaucoup quant à la situation relative à la succession. Quelques mois auparavant, ce dernier avait expliqué qu’il souhaitait que les enfants ne participent pas à la bataille judiciaire en cours. Une volonté qui n’a pas été observée, si on observe les posts Instagram de Jade, qui sembleraient être manipulés par Laeticia.

Un petit soulagement pour Laetitia

Avec cette guerre qui ne laisse personne de tout repos, Laetitia, Jade et Joy peuvent quand même se contenter de quelques bonnes nouvelles. En réalité, Laetitia a acquis la nationalité américaine. Désormais dotée du passeport, Laeticia peut désormais voyager le cœur tranquille.

En réalité, elle n’avait pas la possibilité de voyager en dehors des États-Unis sans prendre le risque de perdre sa carte verte. Maintenant, il lui sera possible d’être en compagnie de son amant Pascal Balland à Paris autant qu’elle le voudra. On ne sait jamais, il pourrait lui aussi décider de devenir américain.

Il n’est pas difficile de comprendre que ces multiples absences ont forcément bouleversé le quotidien de ces deux enfants qui sont invités à grandir plus vite. Jade et Joy Hallyday faisaient partie d’un véritable clan qui a volé en éclats lors de la mort de Johnny Hallyday. Les repas familiaux sont alors de lointains souvenirs.